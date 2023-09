Verónica Lozano contó qué su hija no quiere fiesta de 15 y explicó las razones

VERÓNICA-LOZANO.jpg Verónica Lozano con su hija Antonia, en Nueva York.

"A veces, me ignora, no me da pelota, pero no me enoja porque entiendo que es parte de la relación madre e hija y, mucho más, en la adolescencia. Es más, siempre digo, 'está bueno que me desafíe, que se rebele, porque son herramientas copadas para ella'... ¿Me lo diré para convencerme de que todo está bien?", fue su divertida reflexión.