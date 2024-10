Wanda Nara reveló cómo es su actualidad sentimental con una jugada foto

Wanda Nara, siempre activa en sus redes sociales y fiel a su estilo directo pero también enigmático, volvió a sorprender a sus seguidores con una respuesta que no dejó a nadie indiferente. Tras la polémica separación de Mauro Icardi, la empresaria decidió abrir una caja de preguntas en sus historias de Instagram para que sus fanáticos pudieran indagar sobre distintos aspectos de su vida. Entre las consultas, una pregunta sobresalió: "¿Cuál es tu estado sentimental hoy?", a lo que Wanda respondió de manera clara, aunque no exenta de misterio: "Feliz".

La respuesta no llegó sola. Junto a esta breve pero contundente afirmación, Wanda acompañó su declaración con una imagen que no tardó en viralizarse. En la foto, la mediática figura posó con un conjunto deportivo negro, pero lo que llamó más la atención fue su gesto atrevido: con una mano se cubría un pecho, añadiendo un toque de sensualidad a la publicación. De esta manera, la hermana de Zaira Nara dejó en claro que, más allá de los rumores y especulaciones sobre su vida amorosa, se encuentra en un buen momento personal.

Wanda ha sabido utilizar sus redes para comunicarse con el público, y esta no fue la excepción. La empresaria, quien actualmente reside en un lujoso departamento en la torre Chateau Libertador junto a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto López, y Francesca e Isabela Icardi, no ha dado demasiadas pistas sobre si hay alguien nuevo en su vida. Sin embargo, la elección de la palabra "Feliz" parece ser suficiente para despejar cualquier duda sobre su presente emocional.

La relación entre Wanda y Mauro Icardi ha sido uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo desde que confirmaron su separación a principios de julio. Tras años de ser una de las parejas más mediáticas y seguidas de Argentina y el mundo del fútbol, la ruptura generó una ola de especulaciones.

Cómo está la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi

No obstante, la empresaria se encargó de aclarar en varias ocasiones que, a pesar del fin de su relación amorosa, mantiene una excelente relación con el padre de sus hijas. “Somos familia, tengo la mejor relación… la verdad, no me gusta tener problemas con mi familia y, cuando los hay o los hubo, los arreglo adentro de casa como debe ser”, expresó Wanda Nara días atrás.

Lo que destaca de esta última interacción en Instagram es cómo Wanda, fiel a su estilo, opta por comunicar sus emociones a través de imágenes y breves frases, dejando siempre una cuota de incertidumbre sobre su vida privada. Aunque no dio más detalles sobre con quién comparte su felicidad, lo que parece claro es que está enfocada en su bienestar y en el de sus hijos, mientras sigue adelante con sus compromisos profesionales y su vida pública.