Elba Marcovecchio contó su duro plan en contra de Wanda Nara

Elba se caracteriza por ser una mujer fuerte y acostumbrada a las peleas a todo o nada. Una abogada nada más y nada menos. La ex de Jorge Lanata y actual defensora del goleador del Galatasaray, pretende acabar con Wanda de una vez por todas.

Sobre el filo de la semana pasada, en un reportaje telefónico que le brindó a Angel de Brito, Wanda sorprendió con una serie de consideraciones muy fuertes sobre Elba. Dijo que sabía algo que era "terrible" y "peor de lo que cualquiera puede imaginarse", "lo peor de lo peor que haría una persona" pero resguardó ese "dato" porque "primero quiero hablarlo con las hijas de Jorge porque de verdad es tan fuerte que no lo quiero contar antes de discutirlo con ellas".

Embed - ESTALLÓ LA GUERRA: Wanda Nara contra Elba Marcovecchio

La duda quedó sembrada en cuestión de segundos, el tiempo que tardó medio mundo en hacerse la pregunta: ¿Qué es lo que sabe Wanda de Elba que es tan secreto y tan comprometedor y tan sucio y tan escabroso? Como nadie daba una respuesta, la que salió a hablar fue la propia Elba, que completamente enojada le mandó un audio al programa Mañanas argentinas, el que es conducido por la marplatense María Belén Ludueña y que reemplaza al Mañanísima de Carmen Barbieri en la primera hora del 13.

La tremenda movida que planea Elba Marcovecchio contra Wanda Nara

Indignada, Elba Marcovecchio anticipó que "la voy a demandar, la voy a llevar a Tribunales, sí" porque "esto ya no fue una crítica o una información. Esto estuvo lindante a lo mafioso. ¡Fue una amenaza! Además, ¿Qué puede saber ella sobre mi? ¿Qué es eso tan grave que conoce? ¡Pero contalo! ¡No amenaces! Lo escuchaba el otro día y no lo podía creer, así que decidí que no voy a tolerar un agravio más de esta persona".

Según la abogada, que cuando Lanata estuvo casi seis meses internado antes de morir protagonizó un encarnizado enfrentamiento con las hijas y las ex del periodista, consideró que Wanda "ejerció violencia contra mi porque se tiró con todo contra mi honor. Lo que hizo fue bajo. Fue absolutamente bajo y encima violento. Estuvo muy mal, me costó creerlo".

image.png

Para Marcovecchio, Wanda cometió un error grosero y crucial ya que "cruzó un límite y eso está muy mal, repito. Esto que hizo es una injuria y es violencia. Es violencia contra una mujer. No pienso tolerarla. Además, quiero remarcar algo. Ella lo hizo justo el día que me mostré débil, porque había dado una nota para Intrusos en la que me mostré débil. Y se aprovechó. Eso también fue espantoso".