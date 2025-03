El durísimo palito de Mauro Icardi a Wanda Nara luego de que le diga que no tenía amigos

“Me empezó a acompañar porque me daba pena que se quede encerrado porque no tiene familia, no tiene amigos. Tiene un solo amigo de la infancia, que ahora vive en Italia. En los últimos años se vieron muy poco, yo lo llevé a Mauro una vez de sorpresa”, expresó Wanda en pleno aire, mientras explicaba por qué Icardi solía asistir con ella a las grabaciones de Bake Off Famosos. De esta manera, dejaba al descubierto un aspecto íntimo y hasta entonces desconocido de la vida personal del jugador: su aparente soledad.