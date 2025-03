Wanda explotó con Icardi, reveló hace cuanto que no le paga y trató de gato a la China Suárez

La guerra mediática - judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi no da tregua. En la edición de anoche en LAM, la mediática, habló de todo y fue contra todos.

“Por mis hijas doy mi vida y nunca voy a tener la agenda ocupada, porque son mi prioridad y por qué hace 8 meses mantengo sola y parece que así seguiré por qué la justicia prioriza que el papá gaste en ‘Gatos’ y no en sus perritos e hijas”, lanzó Wanda en su cuenta de X (ex Twitter).

“Que use el dinero que me debe en arreglar los techos que se le cayeron en la última tormenta de la propiedad conyugal de mis sueños, que no quiero que se me arruine el patrimonio”, agregó, sin titubeos. Sumado a su serie de tuits, la conductora también habló desde la pantalla de LAM.

Los tuits de Wanda Nara

A través de la plataforma X, antes llamada Twitter, Wanda Nara, publicó documentos, papeles y cuestionó los dichos de la representante legal del futbolista, Mauro Icardi, del Galatasaray. “Lo dejo acá para los que en vez de defender trabajan de hablar en los medios. Las mochilas y ropa desde la última vez que estuvieron del papá nunca volvieron”, escribió Nara.

“Hice muchos reclamos judiciales durante el verano acá la prueba. En enero compré todo nuevo… ¿pretendían que vuelva a entregar ropa y mochilas para que no me regresen? Excusas de quien decidió venir a mi casa a devolver perritos que tengo en un departamento todo el año, pero en mi ‘casa de los sueños’ no entraban”, enfatizó.

“El jueves que ya tenían que estar con ‘papá’ lo llamaban y no atendía, tenía la agenda ocupada, pero como soy muy mala madre la busqué a mi hija del colegio porque estaba mal y llamé a un médico a casa. Al día siguiente por respeto a sus compañeros, obviamente, no mandé una nena enferma al colegio. Pero si a pedido del juez la llevó mi mamá sintiéndose mal a encontrarse con su papá que no tuvo mejor idea que hacerla sentir peor”, continuó.

“Pero las abogadas por dinero algo tienen que decir algo, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿Lo que hablan de su cliente por privado? ¿O lo que se sientan a decir públicamente? Si supieran… Ojalá no se filtre más nada, el papel de bobas de algunas”, arrojó, enigmática junto a una aparente captura de pantalla de un chat del colegio y una receta médica escrita a mano en donde aparece que una de las niñas tenía faringitis.

Las abogadas de Mauro Icardi hablaron en la TV y se acrecentó el dilema

Así, continuo la serie de tuits, como consecuencia a la aparición de las defensoras legales de Icardi en diversos paneles de TV durante el día viernes. Ese mismo día, por la tarde en el ciclo de Viviana Canosa, se había referido a la cuota alimentaria. “No son necesidades alimentarias. Dos nenas no necesitan 50 mil dólares por mes”, lanzó la letrada. “Entre las cosas que Wanda Nara pide es avión privado de forma discrecional y no se puede tener los beneficios de la casada con los goces de la soltera. No se puede. Si vos decidiste separarte, el avión privado se terminó”, arrojó, punzante para asegurar que la animadora “empezó pidiendo 300 mil”.

El frentamiento entre Wanda Nara y Elba Marcovecchio

Mientras que Elba Marcovecchio había cuestionado todo lo que sucedió en el Chateau Libertador. “Fue toda una emboscada. Cae porque es la vida, Nara lo conoce desde los 17 años y sabe cómo va a reaccionar y lo que tiene que hacer”, afirmó.