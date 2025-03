Escándalo: se filtraron chats de Maxi López hablando de Wanda Nara y Mauro Icardi

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1906686715374231902&partner=&hide_thread=false Nuevos explosivos chats de MAXI LÓPEZ sobre Mauro Icardi, Wanda Nara y L-Gante@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/bkBwtozWAd — América TV (@AmericaTV) March 31, 2025

En las capturas, Maxi señaló: "Lo hacen para lastimarse el uno al otro porque son retorcidos los dos. Ya te contaré, si te interesa, cuando te vea", tras la confusión de la joven ante la relación de Wanda con L-Gante.

"Ninguno de los 2 pone en primer plano a los chicos. Son tan narcisistas que se ciegan por el odio", sentenció sobre su ex pareja y la actual pareja de la China Suárez.

Estos mensajes demuestran que, aunque tenga una buena relación con la madre de sus hijos, cuestiona su accionar mediático y la exposición que realiza sobre su vida sentimental.

El durísimo palito de Icardi a Wanda porque le dijo que no tenía amigos

El vínculo entre Wanda Nara y Mauro Icardi ha estado atravesado por polémicas, separaciones y reconciliaciones. Pero en los últimos días, una nueva arista se sumó al ya complejo entramado de su historia: la amistad —o, mejor dicho, la supuesta falta de ella— en la vida del delantero. Todo comenzó el pasado viernes 28 de marzo, cuando la empresaria y conductora participó de una entrevista en LAM (América TV), donde reveló detalles de su relación con Icardi que sorprendieron al panel y a los televidentes.

“Me empezó a acompañar porque me daba pena que se quede encerrado porque no tiene familia, no tiene amigos. Tiene un solo amigo de la infancia, que ahora vive en Italia. En los últimos años se vieron muy poco, yo lo llevé a Mauro una vez de sorpresa”, expresó Wanda en pleno aire, mientras explicaba por qué Icardi solía asistir con ella a las grabaciones de Bake Off Famosos. De esta manera, dejaba al descubierto un aspecto íntimo y hasta entonces desconocido de la vida personal del jugador: su aparente soledad.

Wanda explotó con Icardi, reveló hace cuanto que no le paga y trató de gato a la China Suárez

En un escándalo mediático sin fin, Wanda Nara, eligió una de sus redes sociales para realizar su descargo luego de escuchar las palabras del entono de Icardi. Como era de esperarse, la mediática dio que hablar con sus mensajes contra Mauro Icardi, China Suárez y, también, las abogadas del futbolista.

“Por mis hijas doy mi vida y nunca voy a tener la agenda ocupada, porque son mi prioridad y por qué hace 8 meses mantengo sola y parece que así seguiré por qué la justicia prioriza que el papá gaste en ‘Gatos’ y no en sus perritos e hijas”, lanzó Wanda en su cuenta de X (ex Twitter).