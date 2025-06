La decisión del Gobierno sobre el feriado del 9 de julio ¿Se trasladará?

El Gobierno argumentó que la reducción de los feriados puente busca "mejorar la previsibilidad para el sector productivo" y concentrar los estímulos al turismo en fechas estratégicas ya definidas.

Cabe recordar que a través del Decreto 1027/2024 se eliminó los feriados puente para 2025 y se estableció solo tres días no laborables con fines turísticos durante este año, por lo que aún se deberá esperar para disfrutar de un finde largo.

Con esta definición, el miércoles 9 de julio será un feriado inamovible, mientras que el jueves 10 y viernes 11 de julio la actividad será normal en todo el país.

Los feriados que quedan en el 2025

Viernes 15 de agosto : Puente turístico

: Puente turístico Domingo 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del Gral. San Martín

: Paso a la Inmortalidad del Gral. San Martín Viernes 21 y lunes 24 de noviembre : Fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional

: Fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción

: Inmaculada Concepción Jueves 25 de diciembre: Navidad

Cuáles son los feriados inamovibles

El artículo 1° de la Ley 27.399 indica: "Establécense como días feriados nacionales y días no laborables en todo el territorio de la Nación los siguientes":

-9 de julio: Día de la Independencia.

-8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

-25 de diciembre: Navidad.

¿Cómo me pagan si trabajo un feriado?

En el caso de los feriados nacionales, tal es el caso de las dos jornadas de junio, rigen las normas de descanso dominical. En caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual. Mientras que en los días no laborales, el empleador tendrá la opción de elegir si se trabaja y, si decide hacerlo, el empleado percibirá su salario simple.

La diferencia entre un feriado y un día no laborable

Los feriados nacionales son días de descanso obligatorio estipulados por la ley argentina. Están definidos en la Ley 20.744 o de Contrato de Trabajo y la ley 27.399 de “Establecimiento de feriados y fines de semanas largos”. Durante estos días, se aplican las normas legales sobre descanso dominical. Si un empleado trabaja durante un feriado nacional, tiene derecho a recibir el doble de su salario habitual por esa jornada.

En cambio, los días no laborables otorgan al empleador la decisión de si se trabaja o no. Según la Ley de Contrato de Trabajo, estos días son optativos para el empleador. Si elige operar en un día no laborable, el empleado percibirá su salario normal, sin el adicional que corresponde a los feriados.