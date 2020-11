Lucifer: Las 10 mejores frases del diablo de Netflix

Jamás tenemos suficiente de Lucifer Morningstar, ni de Tom Ellis. .. Y mientras esperás la segunda parte de la quinta temporada y la sexta temporada, y tristemente la última, no podemos dejar de recordar algunas de las frases más emblemáticcas de Lucifer .

- "La gente no tiene el poder sobre nosotros. Se los damos"

- "La vida es muy corta para guardar rencor".

- "A veces, la traición viene de quien menos esperamos".

- "¿Por qué los humanos piensan que pueden rectificar un mal con otro'"

- "No deberías tener que cambiar por nadie"

- "Lo mejor que puedes hacer siempre es seguir tu mayor deseo".

- "Lo que nos hace vulnerables, a menudo, está delante de nuestras narices".

- "La culpa es una emoción tan inútil".

- "Cada vez que tengas que elegir, hacete la pregunta: Qué haría Lucifer? (What would Lucifer Do o WWLD)"

- "Ni el infierno tiene la furia de una mujer rechazada"

- "La gente no llega rota. Comienzan con pasión y anhelo hasta que algo llega y los disuade."

- "¿Cuál es tu verdadero deseo?"

- "Mi mamá va a matarme. Y antes de que lo preguntes no es una metáfora. Literalmente, va a matarme no es del tipo que perdona".

Estas son algunas de las mejores frases de Lucifer Morningstar para entrenerse mientras llega la segunda parte de la quinta temporada. Mírala con paciencia y disfrutá cada episodio porque después de la sexta temporada Tom Ellis dijo que no volverá a ser el diablo más delicioso de Netflix, sino que se dedicará a otros proyectos entre el cine y el teatro.