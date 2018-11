"Me preparé mucho y lo busqué"

Por su compromiso con la selección nacional, Navarrete no venía integrando un equipo. La posibilidad de correr con Ciudad de Chivilcoy se dio por un llamado y una respuesta rápida: “Nos pusimos de acuerdo para correr la Vuelta al Valle solamente, yo estoy corriendo con la selección y no quería tener compromisos con otros equipos, hablé con ellos para ver si había un lugar y enseguida me dieron el ok”, contó el neuquino.

Es la cuarta edición que corre y sin dudas cree que la de este año fue la mejor de todas. “Largamos 171 ciclistas, estaban los mejores de Argentina, fue la mejor que corrí y el tercer lugar de la general me deja muy contento”, indicó.

“Fue impresionante el aliento de la gente. La verdad es que el apoyo se siente muchísimo, tanto de Cutral Co como de todo el alto Valle. Eso hace muy bien”, dijo Maxi “Roly” Navarrete, ciclista de Cutral Co, tercero en la general de la vuelta al valle.

Roly entrena en Cutral Co, es por eso que el factor del viento no le cambió el panorama. “Fueron todas las etapas duras. Yo estoy acostumbrado, porque vivo y entreno en Cutral Co. En todas hubo que salir a luchar para estar ahí, adelante”, aseveró.

Este año, el neuquino comenzó a correr también en la disciplina mountain bike, con el equipo Team Venzo. Antes de llegar a Allen, ganó la prueba Sierras del Petróleo en Cutral Co. “Eso me dejó con muy buenas sensaciones para afrontar la Vuelta, me dejó bien mentalmente”, contó. Ahora seguirá entrenando porque en diciembre corre en Chile con la selección y en enero la Vuelta a San Juan, su principal objetivo.