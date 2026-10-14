Identificaron al joven que murió atacado por un tigre: el video previo y la verdad de la familia

Se trata de un exactor infantil. Tras conocerse las imágenes que presuntamente filmó antes de morir en el zoológico, sus padres revelaron su cuadro de salud.

El joven fue declarado muerto tras ser atacado por el tigre de un zoológico de Inglaterra.

Las autoridades de Inglaterra identificaron oficialmente como William Chapman al joven que murió tras ingresar al recinto de un tigre siberiano en el Yorkshire Wildlife Park, un zoológico ubicado en el condado de South Yorkshire, en Inglaterra .

La confirmación de su identidad se produjo junto a la difusión de un video que presuntamente grabó la víctima del ataque del animal momentos antes del hecho, y de la declaración de su familia acerca de sus antecedentes de salud mental .

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado dentro del predio ubicado cerca de Doncaster, cuando Chapman atravesó los límites de seguridad e ingresó al espacio del felino.

El servicio de ambulancias de Yorkshire recibió el aviso del incidente a las 13.33 y desplegó un operativo de emergencia compuesto por dos ambulancias terrestres, una ambulancia aérea y un médico.

Pese a la intervención de las unidades asistenciales, el joven fue declarado muerto en el lugar. Tras el ataque, el parque fue evacuado y permaneció cerrado, mientras la fuerza policial confirmó que el animal resultó ileso y permaneció dentro de su recinto.

El estremecedor video previo al ataque del tigre

Según los reportes de diversos medios ingleses, William Chapman grabó un video antes del ataque desde el interior del recinto. Las imágenes, de aproximadamente cinco segundos, muestran al felino aparentemente dormido en un sector con sombra, mientras se escuchan voces de personas que piden ayuda.

JUST IN — The man who was mauled to death by a tiger after jumping into the enclosure at a wildlife park in Doncaster, South Yorkshire, has been identified as William Chapman, and he recorded himself approaching the animal before the attack.



Chapman walked toward the tiger,… pic.twitter.com/eaHO17Lg2u — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) October 13, 2026

Las imágenes muestran cómo avanzaba por una zona de césped hacia Altai, el tigre siberiano que se encontraba sobre una plataforma de madera. El video, posteriormente, fue eliminado de las redes sociales.

Quién era William Chapman

William Chapman había tenido una participación en el mundo de la actuación durante su infancia en producciones de la televisión británica.

De acuerdo con la información recolectada por medios británicos, de niño participó en la comedia dramática May Contain Nuts, transmitida por la cadena ITV en el año 2009.

Además, interpretó el personaje de Edward Jenner en la serie educativa True Stories, emitida por la señal BBC Learning.

La salud mental del joven y la palabra de la familia

La familia de William Chapman reveló detalles sobre su salud mental. Sus padres confirmaron que durante varios años enfrentó una enfermedad por la que recibía medicamentos fuertes, una situación considerada dentro de las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte.

A través de un comunicado difundido la noche del martes 13 de octubre, los familiares expresaron la pérdida y solicitaron que se detenga la circulación de imágenes y videos relacionados con el ataque.

“La familia está completamente devastada por su pérdida y está luchando por asimilar lo sucedido”, señalaron en el documento, en el que también describieron al joven como una persona cariñosa.

William Chapman había tenido una participación en el mundo de la actuación durante su infancia.

En ese sentido, aseguraron: “William era un joven brillante, afectuoso y encantador al que su familia quería muchísimo, y William les correspondía con el mismo amor”.

“Lamentablemente, William sufrió una enfermedad mental importante durante varios años y, en consecuencia, se le recetaron medicamentos fuertes”, explicaron, aunque no especificaron el diagnóstico ni los fármacos.

La familia aclaró que todavía no se determinó si su enfermedad o el tratamiento tuvieron relación con lo ocurrido, solicitando evitar especulaciones.

“Corresponderá al forense decidir qué papel desempeñó esto en su muerte. Pedimos a todos que respeten ese proceso”, señalaron.