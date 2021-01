Murciélagos en edificios: ¿qué hacer y cómo combatirlos?

En la ciudad de Neuquén el problema no es generalizado, pero en algunos edificios - ubicados, por ejemplo, en el barrio Santa Genovena-, este tipo de mamíferos cuentan con nidos y más de un vecino se llevaron un susto al verlos revolotear cuando cae el sol o al escucharlos moviéndose en la parte externa de su calefactor.

Consultado por LM Neuquén, Enrique Martins, de Consorcio del Sur contó que, si bien este año no tuvo inconvenientes con murciélagos en los edificios que administra, en años anteriores trabajó en los cerramientos y colocó aleros en la parte superior de ventanas para que las heces de estas criaturas cayeran ahí y no en aberturas, paredes y equipos de aire acondicionado. "Yo trato de evitar los químicos porque afectan a los murciélagos y a los demás también. Este año todavía no he recibido quejas y no he visto muchos murciélagos", manifestó el Martins.

Por su parte, Evelyn Aymo, otra administradora de la región, señaló que en Neuquén no tiene problemas al respecto, pero sí en los complejos que gestiona en Cipolletti.

"En Neuquén tengo una plaga de palomas en un edificio, pero murciélagos, no tanto. En Cipolletti es un tema que me preocupa y me vuelve loca", sentenció. "Es muy complicado porque vuelven. Le hemos puesto productos, reflectores, el ahuyentador por ultrasonido que solamente escuchan ellos para evitar que aniden. También pusimos poliuretano expandido en ranuras para que no entren, mosquiteros... pero entran por los agujeritos de los aire acondicionado, son muy escurridizos. Un poco se van, no es como cuando no hay nada... pero el tema sigue. Una vez se me metieron en un edificio por la ventana de un palier... ahí se necesita un vecino valiente con un balde que lo atrape y lo saque", recordó.

En tanto, el administrador Juan Pablo Dzinovitch, advirtió: "Si no se controla desde el comienzo, desde una cuestión estructural, es complicado. No hay que permitir que haya espacios para que aniden".

"Yo en Neuquén arranqué hace poco y no me ha tocado por suerte, pero sí me pasó con algunos edificios en Bahía Blanca. Primero actuamos con químicos para eliminar la plaga pero tiene que ver mucho la estructura del edificio porque tienen la capacidad de meterse en los recovecos más increíbles. Si no hacés un trabajo desde afuera con gente idónea para tapar lo accesos, por más que fumigues, en un tiempo se vuelven a instalar. El repelente ultrasonido me lo ofrecieron pero, en base a la experiencia de otros colegas, dije que no porque fracasaron con todo éxito. Lo mejor es anular, por medio de material o enrejado, todo acceso a cualquier recoveco que tenga el edificio, de lo contrario no hay chance", remarcó.

Consejos desde Ciudad Saludable

Si bien, algunas personas consideran la proliferación de murciélagos como una plaga y apelan a productos químicos para eliminarlos, desde la Subsecretaría de Ciudad Saludable advirtieron que este mamífero es parte del ecosistema y que la mejor forma de combatirlos es trabajando en prevención, en los "cerramientos correspondientes para que no ingresen a las viviendas".

"El animal por algo está en el planeta, es una cuestión natural. Por eso nosotros recomendamos la prevención", subrayó la subsecretaria de esa cartera, Andrea Ferracioli, en sintonía con los profesionales que remarcan el papel ecológico vital que tienen los quirópteros como polinizadores, controladores de plagas de insectos y pequeños vertebrados.

La funcionaria subrayó que es necesario tomar medidas para impedir el acceso de murciélagos en las edificaciones, a partir de la colocación de exclusas que los obliguen a irse a sitios alternativos. "Hay que hacer bien los cerramientos, tener mosquiteros para que no entren al domicilio", señaló la funcionaria.

En relación con esto, algunos especialistas aconsejan identificar las salidas de la colonia observando su comportamiento al crepúsculo y al amanecer. Una vez identificado el lugar por donde salen los murciélagos, se puede colocar al día siguiente un cono de exclusión que permitan la salida de los ejemplares, pero no su ingreso. Una vez que esta exclusa haya estado por unos cuantos días se puede retirar y proceder a sellar la salida con material que no se dañe con el sol y la humedad. La idea es que no queden murciélagos rezagados al interior al momento de sellar definitivamente la vivienda.

cono exclusión murciélagos (1).jpg

En el caso que un murciélago llegue a ingresar al interior de una vivienda, Ferracioli remarcó que "no hay que tocarlo". "Hay que taparlo con un guante usando un balde u otro recipiente para limitar sus desplazamientos y evitar así contacto con personas y otros animales, y llamar a Zoonosis. Si un gato o un perro estuvieron en contacto con el murciélago, hay que hacerles un control antirrábico que lo puede hacer una veterinaria privada o en Zoonosis. Si se contagió, morirá a los dos o tres días, porque no tiene cura", explicó la subsecretaria.

"Nosotros hemos mandado a analizar 17 murciélagos en total el año pasado y este año, dos. Los mandamos al Instituto de Zoonosis Luis Pasteur en Buenos Aires. En ambos casos, no hubo ni un solo caso de rabia. Las notificaciones nos llegan quince días después que los enviamos", comentó.

"Aunque no tenemos indicios de que haya rabia, lo que se recomienda es que los animales de las viviendas sean vacunados por prevención", enfatizó.

MURCIÉLAGOS (1).jpg

En concordancia con la postura de la Subsecretaría de Ciudad Saludable, la veterinaria Florencia Vicario manifestó: "Además de que me parece imposible exterminar a la especie, me parece ilógico matarlos porque son parte de un ecosistema. Aparte, no todos los murciélagos tienen rabia, entonces sería matar animales sin sentido".

"Me parece a veces un poco corto lo que es el tema prevención: todos los animales deben tener todos los años la vacuna contra la rabia, que es obligatoria. Hay gente que no sabe lo que es la rabia, no sabe lo que es una zoonosis, que si un animal tiene contacto con el virus y lo transmite es una enfermedad letal en otros animales", advirtió .

"El período de incubación va de 30 a 60 días. Lo ideal es que el perro o el gato quede en observación en una veterinaria para que se le haga un seguimiento durante ese tiempo. El tema es que hay gente no puede acceder a eso porque se paga como si fuera internación, habría que ver si Zoonosis presta ese servicio", agregó la veterinaria.

Tras recordar que ante la presencia de murciélagos en una vivienda hay que llamar a Zoonosis, expresó: "No hay que tocarlos ni molestarlos. Hay gente que les pegan con palos, que les tira Raid, cosas ilógicas. Hay que llamar a un establecimiento que tenga los instrumentos para manipularlos". "Si están enfermos con rabia, los murciélagos tienen manifestaciones raras: caminan, andan de día o están quietos en el piso, tienen dificultad para volar", destacó Vicario.

"La proliferación de murciélagos en un edificio es muy común. Es normal que se metan y hagan su propia cueva. A la noche salen a revolotear y de día buscan una cuevita para dormir. El problema es en los edificios, por eso hay que contratar algún servicio de ultrasonido, por ejemplo, para que no se te metan. En algunos lugares, como se acostumbran al ultrasonido, optan por una buena iluminación, luces láser. Si entran en un departamento nunca hay que tratar de agarrarlos, hay que cerrar todas las habitaciones y dejar la ventana abierta para que pueda salir", sumó por su parte el veterinario Sergio Gómez.

En el caso de encontrar a un ejemplar muerto, "El Vete" de LU5 aconsejó no tirarlo a la basura, sino agarrarlo con guantes y, con los cuidados necesarios, ponerlo en un balde boca abajo. Luego contactar a Zoonosis. "La idea es que lo evalúen, ellos lo mandan a Buenos Aires para analizar si murió de rabia para tener cuidado y saber si el virus de la rabia está dando vueltas", precisó.

"Si el murciélago tiene contacto con la persona, tienen que ir al médico. Muchas veces vienen al veterinario y nosotros los mandamos al hospital para que los vea un médico, quien sabe qué análisis hacer", agregó tras remarcar la importancia de vacunar a los perros y gatos contra la rabia.

Teléfonos útiles

Zoonosis Neuquén: 299 - 441-3523

Subsecretaría de Ciudad Saludable: 2995764402