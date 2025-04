Adiós al Papa Francisco, el último peronista

Su pensamiento estuvo atravesado por la “teología del pueblo”. En la Argentina, no hay voces capaces de transmitir un mensaje contundente de justicia social.

No fue un papa de izquierda, aunque incomodó a los conservadores. Tampoco fue un liberal, aunque habló de libertad. Para Francisco es libre quien puede comer, quien puede educarse y quien puede trabajar sin ser explotado. Es libre quien no es descartado por el sistema. En sus propias palabras "La libertad no se puede reducir a seguir siempre el propio capricho, ni se puede vivir sin responsabilidad social."