Tragedia en un hospital de Perú: una mujer murió tras caer al vacío desde el piso 14

“Ay, dios mío, se cae a niña”, dice una voz femenina. Momentos después, la mujer, que todavía estaba aferrada al edificio, parece soltarse y cae al vacío. Antes, se había sacado las zapatillas y había permanecido sentada en el borde durante varios instantes.

La joven murió por las lesiones que sufrió producto del violento impacto contra el suelo. Su identidad, de momento, no fue confirmada. Tampoco se informó oficialmente si era paciente, visitante o trabajadora del nosocomio.

Perú hospital secuencia.jpg La secuencia de la caída de la mujer desde el piso 14 de un hospital de Lima, Perú, y la reacción de los testigos.

“Ay, dios mío”, grita una mujer en otro video, al ver tirada a la víctima en el piso, ya sin vida.

Luego de consumarse la tragedia, el Ministerio Público levantó el cuerpo y comenzó con las tareas destinadas a determinar las razones por las cuales ocurrió el hecho.

La declaración de las autoridades: ¿La mujer se arrojó o la tiraron?

A través de un comunicado oficial, el Seguro Social de Salud (EsSalud) indicó: “El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins informa con profunda consternación que el día de hoy, 24 de abril de 2025, una mujer se arrojó desde el piso 14 de nuestras instalaciones, perdiendo la vida de manera inmediata”.

“Lamentamos profundamente este trágico suceso y expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de la persona fallecida. Nos solidarizamos con su dolor en este difícil momento”, agregó.

El texto también precisó que “el personal médico constató el deceso y, conforme al protocolo, se dio aviso inmediato a las autoridades competentes”.

Comunicado.jpg El comunicado oficial donde confirmaron que la mujer se arrojó desde el piso 14 del hospital.

Por otro lado, remarcó que “por respeto a la privacidad de la persona fallecida y en cumplimiento de las normativas legales vigentes, no se brindarán mayores detalles hasta que así lo determinen las instancias correspondientes”.

Otros antecedentes similares, en el mismo hospital

En septiembre de 2009 se produjo en ese mismo hospital un hecho muy parecido. Fue cuando un hombre identificado como Sixto Solano Rodas, de 49 años, se arrojó de desde el séptimo piso y murió.

En tanto, en mayo de 2022, Lodisio Villegas Arco, un hombre que se recuperaba de una septicemia en el sexto piso del hospital Rebagliati Martins fue encontrado sin vida en un ducto del hospital.

Quien denunció ese hecho fue una de las hijas de la víctima. Dijo que una enfermera la llamó por teléfono y le preguntó si el hombre estaba en su casa. “Yo dije: que cómo mi papá va a estar acá, está internado. ‘Me dice: lo que pasa es que a su papá no lo encontramos, está perdido. No sé, de repente habrá querido irse a su casa’”, contó.

Y agregó: “Le dije que mi papá no tenía ni un sol y me dice: ‘o de repente se ha ido a comprar una galletita’. Y le digo que a mi papá no le hemos dejado ninguna platita”.

“No sé qué le pasó a mi papá, pero cuando entré había una puerta chiquita era aproximadamente 70 cm no tenía chapa, no tenía candado, solo estaba abierta con una manija. Al parecer mi papá entró y se cayó. Mi papá está muerto, desfigurado, todo su rostro está quemado por el vapor de este ducto”, mencionó la mujer.

Por último, manifestó: “Mi papá estaba bien, se estaba recuperando, estaba comiendo solo, estaba hablando, hacia sus chistes. No puede ser que por ellos ahora mi papá esté muerto cómo es posible que los enfermeros ni la seguridad lo hayan visto. No hay ninguna señalización que diga zona de peligro”.

El hospital Rebagliati Martins quedó ahora, nuevamente, en el centro de la escena por no presentar medidas de seguridad inmediatas al momento de detectar a la mujer al borde de la cornisa.