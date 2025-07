Cómo se pronunció la Coalición Cívica ARI Nacional al pase de Karina Montecinos a La Neuquinidad

La adhesión de la exdiputada neuquina por la Coalición Cívica Ari , Karina Montecinos , a La Neuquinidad del gobernador Rolando Figueroa, anunciada este martes, no fue tomada de la mejor manera por el presidente de su espacio a nivel nacional, Maximiliano Ferraro.

Por su parte, Ferraro manifestó que, ante pronunciamientos y publicaciones periodísticas, "como presidente del partido me veo en la situación de señalar que la Coalición Cívica ARI en el distrito Neuquén se encuentra actualmente bajo un proceso orientado a su regularización institucional y fortalecimiento orgánico".

Karina Montecinos Karina Montecinos referente de la Coalición Cívica-ARI junto a Juan Luis "Pepe" Ousset.

Ferraron aclaró que "la Coalición Cívica ARI no forma parte del espacio denominado 'La Neuquinidad' ni ha resuelto ningún tipo de integración política con el mismo. Toda adhesión, participación o declaración pública en ese sentido, realizada por afiliados o ex referentes, responde exclusivamente a decisiones políticas personales y no expresa la voluntad del partido ni cuenta con el aval de sus autoridades partidarias".

El pronunciamiento de Montencinos

Más temprano, la exlegisladora, referente de ese espacio político en Neuquén, ratificó su apoyo y lineamiento con el gobernador neuquino. Bajo el tìtulo de "Coalición Cìvica por una Neuquén Igualitaria", destacó que "quienes vivimos en Neuquén debemos unirnos para defender y promover un proyecto en el que seamos incluidos y considerados. Es hora de dejar atrás la indiferencia y unirnos en una alternativa de construcción conjunta: 'La Neuquinidad'".

Se mostró partidaria de esta nueva alternativa, que va aglutinando políticos de diferentes sectores. Subrayó "que nos pone en el centro, sin imponer una visión única, y que nos convoca a todos los que defendemos la pluralidad como elemento fundamental del crecimiento social".

Montecinos sostuvo que "más que un concepto, es un llamado a la acción para que todos los neuquinos y neuquinas nos unamos para cuidar el presente que hemos podido forjar en base a nuestro esfuerzo y el compromiso compartido por quienes elegimos esta provincia cada día, desde siempre, para seguir creciendo y forjar un futuro que respete nuestra historia, cultura y tradiciones".

La referente de la agrupación “Juntos por Igual” aseguró, a través de un comunicado, que los candidatos de “La Neuquinidad” están comprometidos "con la identidad y la soberanía de nuestra provincia". Además, remarcó estar convencida de que "esta lista es la mejor opción para quienes queremos un Neuquén más justo, más próspero y más autónomo".