Desaparición de Sergio Ávalos: la UNCo celebró la prisión preventiva para los 19 imputados

Según relata un comunicado de la universidad, "la UNCo se sumó a la causa en calidad de «amicus curiae» en el 2023". Esa figura jurídica permite a un tercero ajeno a la causa, pero que tiene interés o competencia, intervenir, presentar argumentos y opiniones que pudieran ilustrar al tribunal.

El abogado designado por la universidad como representante de la casa de estudios fue Bruno Vadalá, letrado especializado en Derechos Humanos. Relataron que en la sesión del Consejo Superior del 25 de junio pasado, Vadalá brindó un informe sobre el estado de la causa. El abogado dijo en esa oportunidad que "el expediente tenía 20 imputados, de los cuales 8 son civiles, 6 policías y 6 militares, algunos retirados. De ese total, 19 fueron indagados", precisó en ese entonces el abogado.

¿Qué pasó con Sergio Ávalos en el boliche Las Palmas?

"Fue visto por última vez en el interior del comercio ‘Las Palmas’ de Neuquén a horas 6:30/7:30, aproximadamente del 14 de junio del 2003, fue retenido dentro del lugar y posteriormente trasladado para su ocultamiento a otro u otros lugares, permaneciendo así hasta el día de la fecha, en circunstancias hasta el momento desconocidas", afirmó el juez federal Gustavo Villanueva en la resolución del 28 de julio donde dictó el procesamiento de 19 personas por la desaparición forzada de Sergio Ávalos.

En diálogo con LMNeuquén, Sergio Heredia, abogado de la familia Ávalos, explicó que el avance que lograron en la causa por la desaparición forzada de Sergio Ávalos fue posible gracias a la evidencia presentada. El equipo de abogados hizo un análisis detallado de las 50 cámaras de seguridad del boliche Las Palmas que registraban lo que sucedía dentro y fuera del local. Un sistema de vigilancia de última generación para la época, que formaba parte de un negocio perfectamente organizado, con el objetivo de maximizar ganancias y controlar cada movimiento en el interior.

Las imágenes permitieron reconstruir los últimos minutos en los que Sergio fue visto con vida. Lo que muestran esas cámaras es que el joven no tuvo ningún inconveniente mientras estuvo dentro del boliche. Ingresó sin problemas, no protagonizó incidentes, no discutió con nadie. Lo que le pasó a Sergio, ocurrió cuando estaba por salir.

En la zona de salida, se encontraba una pequeña banqueta con una caja encima. Allí, quienes devolvían el vaso del trago gratuito que se ofrecía al ingresar, debían depositar un ticket al retirarse. "Sergio tiró esa caja donde se colocaban los tickets fue entonces cuando lo separaron del grupo, lo llevaron a un espacio interno del boliche, conocido por los empleados como el túnel", explicó Heredia. Era una supuesta enfermería que, en realidad, funcionaba como un cuarto para golpear gente. "Allí Sergio fue golpeado, ahí lo mataron", aseveró Heredia.