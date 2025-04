Distrito 7: denuncian que le dieron lote a una familia de delincuentes

ladron paliza

"La Policía prácticamente no está. En 15 minutos hace su recorrido y se va. Nos sentimos abandonados y con miedo. Ya no podemos salir ni siquiera a trabajar", expresó el vecino entrevistado.

El miércoles, alrededor de las 10:30, personal de la Comisaría 20 tomó conocimiento del hecho y concurrió al lugar de inmediato. El sospechoso era retenido por vecinos del Distrito 7 y se encontraba visiblemente golpeado.

El vecino consultado fue uno de los que ayudó a la nena que se encontraba sola en la vivienda donde supuestamente pretendía ingresar el sospechoso con fines de robo. Alguien lo vio trepar el paredón de la casa y avisó en el grupo de Whatsapp que tienen en el barrio. "Voy y la nena estaba en shock. Asustada. Me dice 'me rompieron el vidrio de atrás´. Voy a ver si veo a alguien, doy la vuelta y me encuentro con una escalera y una bicicleta en la obra en construcción que está al lado de su lote", relató.

Vecino testigo del hecho

En esas circunstancias, apareció el hombre señalado por los vecinos como ladrón y le dice "yo vivo en el barrio, estoy trabajando". Se trepó a la escalera y comenzó a saltar por los techos. "Salta y empieza a correr", sostuvo el vecino denunciante.

Otras personas que viven en el barrio lo interceptaron a pocos metros del lugar y comenzaron a golpearlo. "Hoy -jueves- nos enteramos que no lo podían retener más de 8 horas en la comisaría y quedó en libertad", advirtió el hombre.

Piden más seguridad

Mientras tanto, los vecinos reclaman por mayor seguridad en el barrio y servicios. El transporte urbano de pasajeros todavía no ingresa al sector y la posta policial que fue inaugurada en 2023 no contaría con personal de forma permanente. "No hay nadie nunca", dijo el vecino consultado. Hartos e indignados, así dicen que se sienten. Y van a estar atentos a lo que sucede.

Esperaban que el ladrón atrapado quede detenido con prisión preventiva algunos meses, y no que recupere la libertad tan pronto. "La Policía dice que no puede hacer más nada. No sé, que hagan más rondines. La gente ya no sabe qué hacer", se quejó.

Lotes con servicios

El loteo donde ocurrió el hecho es uno de los objetivos que se trazó el gobierno municipal para que familias de esta ciudad puedan acceder a la tierra y la casa propia. Desde que inició la gestión de Mariano Gaido, se viene trabajando fuertemente en la ejecución de lotes con servicios. Varios ya fueron entregadas y se avanza con otras entregas programadas.

“El intendente nos pidió que siguiéramos adelante, que no frenáramos aunque viniera fin de año y que arrancáramos con los nuevos loteos que tenemos pensados para la entrega el próximo año, y en este marco es que vamos avanzando con el objetivo de tener todo listo en el primer semestre de 2025”, expresó el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata.

Se trata de 418 lotes habitacionales y uno comercial en el sector sur del Distrito 7 de la Meseta que serán entregados antes de junio próximo.