Las neuquinas se atreven al rejuvenecimiento vaginal

“Es un enfoque nuevo, moderno. Cuando hablamos de medicina regenerativa hablamos del tratamiento con tecnología láser o plasma con plaquetas con un objetivo más funcional. No solo se tratan los síntomas como la sequedad vaginal o la incontinencia de orina, sino lo que se busca es mejorar la calidad de vida de la mujer”, explicó la doctora.

Mujeres: post parto y menopausia

Las mujeres que atraviesan el post parto y menopausia impulsó a Daiana a enfocarse en ese tema que para algunas señoras o señoritas puede resultar toda una novedad.

“Me gustó esta especialidad porque como ginecóloga veo todos los cambios que la mujer aborda a lo largo de la vida. Y a veces, hay cosas que se silencian de parte de la mujer porque les da vergüenza, pudor. Y eso afecta a su autoestima, su sexualidad y calidad de vida. Es por eso que esta especialidad permite tratar esos malestares de forma mínimamente invasiva para mejorar su bienestar”, indicó la especialista.

Baglioni se formó hace seis años en ginecología y hace un año que se encuentra abordando la nueva especialidad médica que se incorporó en la clínica de cirugía plástica y salud Evo (Carlos H. Rodríguez 330), que dirigen Ignacio del Pin y Ramiro Esteves.

“Sé que hay colegas que lo vienen abordando hace dos, tres años –el tema- pero por ahí no es tan nombrado o no está tan instaurado. Cuando les cuento a las pacientes te dicen ‘¡Qué bueno!’ ante su desconocimiento. Hay caso como la incontinencia de orina que muchas desconocen. Y la verdad que es una defunción para ellas: no pueden ir al gym, correr en la barda y hasta dejan de hacer ese tipo de actividades por esa situación. Ante un tratamiento con láser les cambia la vida y pueden seguir con sus cosas”, señaló.

Adrián Gaspar fue el ginecólogo mendocino que revolucionó e impulsó el tratamiento y técnica de “rejuvenecimiento vaginal” para mejorar la calidad de vida de las mujeres. “Lo llevó a nivel mundial. Comenzó a investigar en 2006 y terminó publicando su trabajo en 2011", contó Baglioni.

Procedimientos y causas

Para la galeno oriunda de Choele Choel el rejuvenecimiento vaginal va más allá de lo estético porque consideró que está más orientado en la salud y calidad de vida. “Eso hace que varios grupos etarios lleguen al consultorio. Por ejemplo, una paciente de 28 años que ya tiene tres partos y tiene episiotomía (pequeño corte en la parte inferior de la vagina), dolores, y quiere volver a tener relaciones sexuales, puede ser abordada con tratamientos. Después están las mujeres menopáusicas que van desde los 45 a 55 años. Las pacientes de más edad buscan rejuvenecer la zona vaginal, que se reconstruye del lado de los tejidos, se fortalecen”, explicó.

Los cambios hormonales vinculados a la menopausia pueden disminuir la calidad del tejido conectivo y aumentar flacidez de la zona vaginal.

“Las consultas van en aumento porque cuando un paciente tiene una patología va buscando respuestas y el 20 % de su cabeza está enfocado en eso porque quiere sentirse bien. Cuando se escucha ‘rejuvenecimiento vaginal’ se lo toma inmediatamente desde lo estético y va más allá”, resaltó

Una de las intervenciones más frecuentes es la labiopastia: “La labiopastia es cuando la paciente presenta anatómicamente los labios grandes. Se procede a cortar (los labios) para que luego quede una vagina armoniosa, por así decirlo. Sería una cuestión más estética. Pero uno de los síntomas más frecuentes es la incontinencia de orina (perdida de orina) que se ve reflejando cuando se tiene en varios embarazos o en la menopausia. En este caso el tratamiento de hace con un láser ginecológico que requiere tres sesiones en 30 días. Después se puede realizar un refuerzo siempre y cuando lo requiera. Ese refuerzo puede ser en un año o dos, aunque puede suceder que no venga nunca.”

Autoestima y la plenitud sexual

El cierto punto, la cirugía estética genital fortalece la autoestima de la paciente: le brinda más seguridad a ella misma y su vínculo con pareja. “Si, hay algunos síntomas que afectan la calidad de vida de la paciente. Por ejemplo, te cuentan que antes hacían funcional o crossfit y tenía que llevar toallitas y le daba vergüenza. Y ahora, tras una intervención puede ir tranquila a entrenar. No es como un tratamiento facial que se puede ver y notar. En este caso es para la funcionalidad del cuerpo".

En cuanto a la actividad sexual, la autoestima “mejora” mucho. “La mujer tiene ganas de sentirse bien ante el tratamiento y te dice ‘dame lo que sea’. Ante los cambios que han sucedido en la sociedad, la mujer se abre un poco más. No se siente tan juzgada y uno en la consulta busca qué le está pasando. Por lo general son consultas largas…hay mujeres conservadoras que lo son hasta que se largan hablar. Yo lo que busco es generar un feedback amistoso, de confianza”, destacó.

“Llama la atención que hay mujeres que no conocen bien su cuerpo. Hay personas que dejan de tener relaciones sexuales a partir de los 40 años porque piensan que ya está. Piensan que ya cumplieron y que no pueden. Hoy a los 40 ya no somos grandes. Creo que la plenitud sexual es parte de la vida, de lo cotidiano y de lo que uno tiene que sentir. Hace poco le hice a una paciente de 50 años un tratamiento, adelgazó, sale a bailar, viaja y se lleva mejor con su pareja. Se ve con más ganas y le cambió todo”, agregó

Lifting genital

El "lifting genital" son procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos delineados para mejorar la apariencia y función de la zona genital: “Se da en la mujer que ha tenido muchos partos. También hay mujeres que innovan su parte estética facial, abdominal y después terminan probando la parte vaginal porque observan que se les cayó o tienen una zona muy arrugada. El lifting se hace con láser”, indicó Daiana

“Hay un 20 %de pacientes que comienzan con lo facial y va avanzando hasta lo vaginal y glúteos. Hay paciente que buscan y van directo a lo estético, pero hay otras que están sufriendo y mediante estos tratamientos les puede mejorar su salud íntima”, acotó

¿Cuánto cuesta una cirugía reparadora?

Hace unos años, la panelista Yanina Latorre reveló cómo fue la sesión láser de rejuvenecimiento vagina que se practicó. Por el tratamiento pago 700 dólares. “Había pagado unos 700 dólares. “Es un láser que te engrosa la pared de la vagina por dentro y por fuera. En tres sesiones se recupera todo”, dijo la ahora conductora

“El láser ginecológico, que es en el que más me enfoco, sale $200 mil cada sesión. Según el síntoma de la paciente, eso se puede combinar con otros tratamientos como el plasma con plaquetas u otros bioestimuladores como el ácido hialurónico o botox en la zona vaginal. Va dependiendo de los síntomas”, detalló

“Después está el chip sexual que mejora la libido y las ganas de tener relaciones ante la disminución de hormonas. Se hace un implante en la piel y va liberando testosterona durante seis meses. Más o menos está en entre 300 y 400 dólares”, concluyó.