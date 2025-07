Emocionante desfile cívico militar por el 9 de Julio: qué dijeron los neuquinos

El tiempo acompañó con una tarde soleada que mitigó el frío imperdonable de los últimos días. Para muchas familias, no hubo mejor plan que ver el desfile. Algunos vecinos, incluso, fueron hasta dos horas antes para reservar un lugar bien cerca de las vallas y a pocos metros del palco central que juntó al gobernador Rolando Figueroa y al intendente Mariano Gaido bajo una misma bandera celeste y blanca. Ministros, funcionarios e integrantes del Tribunal Superior de Justicia.

Desfile 9 de Julio 2025 (18)

"Me causa mucha emoción ver a los veteranos pasar. Se me vienen a la memoria aquellos años... yo en ese momento esperaba a mi cuarta hija", recordó Silvia Peralta. Su hija hoy es una mujer y maestra jardinera. Ella, una jubilada "de la mínima", quien abrazada a una valla, veía pasar a los excombatientes con lágrimas en los ojos. "Me decidí a venir porque a lo mejor es mi último desfile", expresó, en diálogo con LMNeuquén.