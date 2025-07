Estafa con planes sociales: los empleados del BPN no estaban implicados, pero algunos recibieron sanciones

Durante el segundo día del juicio por la estafa con planes de sociales de Neuquén, que juzga a 14 personas -entre ex funcionarios y estatales- por haberse quedado el dinero de planes sociales para desocupados, el ex subgerente de Auditoría del Banco Provincia del Neuquén (BPN), Daniel Gutiérrez, dio detalles sobre la investigación interna que se hizo en 2022 en la entidad bancaria y explicó por qué se concluyó que los empleados bancarios no estaban implicados en el fraude.