La promoción está disponible de lunes a jueves en las franquicias adheridas de la ciudad.

Grido lanzó un 2x1 en kilos de helado en Neuquén

Los amantes del helado tienen una nueva oportunidad para disfrutar de Grido : la cadena lanzó una promoción 2x1 en kilos de helado, que permite llevar dos kilos abonando el precio de uno.

La propuesta está vigente de lunes a jueves, feriados incluidos, hasta el 7 de noviembre, y alcanza a las franquicias adheridas de Neuquén Capital.

La promoción incluye todos los sabores disponibles y también puede utilizarse a través de la App Grido , siempre que la compra se realice en un local adherido.

¿Dónde aprovechar el 2x1?

Como la promoción no está disponible en todos los locales, quienes quieran acceder al beneficio pueden consultar las franquicias adheridas en Neuquén Capital a través de Instagram, en @gridonqn.

Además de conocer los locales que participan de esta acción, siguiendo @gridonqn se pueden encontrar las próximas promociones, beneficios y novedades de Grido en Neuquén.

Una propuesta para disfrutar más helado y compartirlo con quien quieras.

Promoción válida de lunes a jueves, feriados incluidos, hasta el 7/11/2026, exclusivamente en franquicias adheridas. No acumulable con otras promociones. Sujeta a términos y condiciones de la promoción.