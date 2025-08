Inconscientes al volante: secuestraron una de las camionetas 4x4 que ingresó al Batea Mahuida

El hecho comenzó a ser investigado por el MPF y la Policía, luego de una denuncia de la subsecretaría de Gestión Ambiental de la municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue. Fue presentada tras la viralización de un vídeo en redes sociales, que mostró a dos camionetas 4x4 circulando en el área protegida y realizando trompos sobre la laguna Corazón, que estaba congelada.

Camionetas 4x4 en Batea Mahuida

La asistente letrada indicó que ahora están trabajando para identificar a la persona que conducía la otra camioneta, para también notificarla que está bajo investigación.

En la denuncia efectuada a través de la página web del MPF, la responsable de la subsecretaría municipal planteó que la laguna "es hábitat de especies endémicas de anfibios, peces, algas, cianobacterias los cuales cumplen un rol clave en el ecosistema. El ruido y la vibración de la camioneta provocan daños en los organismos que son sensibles al sonido. Se evidencia que, para llegar a la laguna, tuvieron que circular por caminos no habilitados tal cual lo establece la Ley 2594/08. Se evidencia que la circulación en la zona mencionada ha producido acciones que comprometen la integridad de ejemplares de araucaria araucana, por daño mecánico, sobre el sotobosque y el entorno inmediato”.

Añadió que “estas prácticas constituyen una violación directa a la normativa vigente, particularmente: Ley Provincial Nº1890/91, que declara especie protegida no maderable a la Araucaria araucana, y prohíbe su tala, poda, daño, comercialización o transporte sin autorización previa; Ley Provincial N.º 2780, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que clasifica el bosque según su valor de conservación, el ANP Batea Mahuida se encuentra categorizada en áreas de Categoría I (rojo). Este tipo de afectaciones no solo compromete a una especie emblemática y endémica del ecosistema andino-patagónico, sino que también pone en riesgo los procesos ecológicos esenciales, la biodiversidad asociada y los derechos de las comunidades locales que conviven históricamente con estos bosques".

El hecho quedó filmado

El 16 de julio pasado LMNeuquén dio a conocer un video que los propios guardaparques difundieron con impactantes imágenes de las dos camionetas haciendo trompos sobre la laguna congelada.

“Hoy traemos una publicación poco grata y muy triste. Una pequeña muestra de la falta de respeto del ser humano hacia la naturaleza”, indicaron los guardaparques de las Áreas Naturales Protegidas de Chañy y Batea Mahuida.

En esa oportunidad contaron además que lamentablemente no se trató de un hecho aislado, dado que suele ser recurrente en ese sector del parque. Aclararon que no es que accedieron al lugar destinado al estacionamiento o a la playa (dónde sólo se permite acceso peatonal), sino que “se situaron sobre la capa de hielo formada en la laguna debido a las bajas temperaturas. No conformes con ingresar a un lugar restringido, también se dispusieron a hacer ‘trompos’ con los vehículos”.

Inconscientes - se metieron con camionetas 4x4 a una laguna congelada

“Nos enfrentamos a una situación de extrema gravedad. Por un lado, se encuentra el daño ambiental producido. Son sitios destinados a la conservación de la biodiversidad y su patrimonio asociado, preservando y protegiendo, ecosistemas y especies de alto valor por su fragilidad, singularidad o importancia ecológica”, explicaron los guardaparques.

Toda actividad que se realiza en estas áreas se encuentran reguladas y requieren la habilitación de la institución que se encuentre a su cargo, en este caso Áreas Naturales Protegidas de la Provincia del Neuquén.

Destacaron que “la aprobación o no de las actividades, no responde a criterios caprichosos, sino a una evaluación de su impacto sobre la biodiversidad, valores de conservación y los objetivos de creación de las áreas”.

Tanto los inconscientes conductores como los observadores no se detuvieron a pensar un momento en las consecuencias que podría haber llegado a tener.

Los guardaparques insistieron en alertar sobre “el peligro que representan estas acciones para la integridad de las personas que se encuentran realizándolas. No requiere demasiado análisis comprender que tal peso sobre el hielo puede provocar su ruptura y el consecuente riesgo de vida de los pasajeros al quedar expuestos al agua helada”.

Agregaron que, respecto a la habilitación de turismo con vehículos 4x4, actualmente se está trabajando a nivel provincial en su regulación.