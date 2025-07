Licencias médicas rechazadas: reclaman que docentes sin voz debieron volver a trabajar

Lo denunció el abogado de ATEN Capital y Plottier. Aseguró que el caso de una docente que certitifica un diagnóstico de disfonía no es aislado.

"Gladys Aguirre tiene una afonía severa. No puede hablar, no puede enseñar, y sin embargo la ART Horizonte la dio de alta y la mandó al aula", denunció el abogado Mariano Pedrero, representante legal de la docente y asesor de las seccionales Capital y Plottier de ATEN. "Es un caso grave, pero no es un caso aislado. En las últimas semanas, detectamos al menos 14 situaciones similares", agregó.