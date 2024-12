Lleva cuatro meses esperando a la obra social para operarse de un tumor en la columna que no la deja trabajar

Rosa Fuentes es empleada de limpieza en casas particulares. Aunque quiere operarse en el hospital público, su obra social no autoriza la compra de insumos.

Rosa Fuentes es empleada de casas particulares de Neuquén y hace cuatro meses espera por una cirugía de columna para remover un tumor benigno que le toca el nervio ciático y la paraliza del dolor. Aunque tiene previsto operarse en el hospital público , la obra social Ospac no le garantiza la compra de insumos para llevar adelante la operación.

"Desde agosto estoy esperando para operarme por un quiste sinovial en la columna", dijo la mujer, que tuvo que suspender sus actividades laborales por el dolor que le generan los movimientos. "Estoy medicada con tramadol y paracetamol cada 12 horas, el dolor es en el ciático porque el quiste toca el nervio. Eso me impide trabajar, no puedo hacer nada de limpieza", agregó.

"Estoy esperando una respuesta, lamentablemente con mucho dolor. Fui a la superintendencia de salud y no tuve respuesta positiva, ahora estoy con defensoría del pueblo pero no tuve respuesta desde la obra social, que tiene sede en la calle Roca, acá en Neuquén ", dijo en una entrevista con LU5.

Rosa sólo mantiene uno de sus trabajos: cuida a un niño de 5 años que no le exige demasiados movimientos, aunque cada traslado a la casa particular implica un gran esfuerzo en sus condiciones de salud. El resto del tiempo lo dedica a tocar todas las puertas que puede para que le den una respuesta. De la Superintendencia de Salud al hospital, del hospital a la Defensoría del Pueblo, pero nadie le da una respuesta concreta.

Los quirófanos del Castro Rendón se vieron afectados por un conflicto. Los quirófanos del Castro Rendón se vieron afectados por un conflicto.

"Me tengo que operar en el hospital Castro Rendón pero al tener obra social, están esperando a que autoricen los insumos, pero la obra social no responde al pedido de insumos. Los insumos salen alrededor de 3 millones de pesos y la obra social dice que no tenemos cobertura en Río Negro y Neuquén", expresó.

Los trámites para acceder a la salud

Aunque los referentes de Ospac le aseguraron que, en la región, ella tiene que atenderse en el hospital público, en el Castro Rendón detectaron que tiene cobertura social y por eso solicitan que esta obra social se haga cargo de la compra de los insumos. Así, Rosa lleva cuatro meses aguantando el dolor y sin novedades de una fecha para la cirugía.

En la maraña de trámites burocráticos que debe enfrentar también aparecen otros imprevistos. El cambio de autoridades en la Defensoría del Pueblo o los conflictos gremiales en salud también dilatan su operación. "En el hospital están de paro y no me llenan un oficio que es el resumen de historia clínica y por eso no puedo avanzar con los trámites", afirmó.

Conseguir la autorización tampoco implica avances veloces. "Una vecina con la misma obra social, le llegó la orden de compra de los insumos para operarse de la mano el 2 de noviembre y todavía no le compran los insumos", se quejó y agregó que en la Superintendencia de Salud le aseguraron que tienen muchas quejas de la misma obra social.

Para Rosa, operarse de la columna es fundamental para poder seguir trabajando en actividades de limpieza, sobre todo porque después de la cirugía se espera un tiempo de recuperación post operatoria, que la alejará más tiempo de los trabajos que le dan el sustento familiar.