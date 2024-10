Los padres de la Escuela 207 amenazan con derrumbar ellos mismos el galpón incendiado

Los padres de los alumnos de la Escuela 207 se encuentran desesperados debido a la falta de respuestas sobre el galpón incendiado . Es por ello que, se están convocando para comenzar a derrumbarlo ellos mismos si las autoridades pertinentes no lo hacen.

Se reunirán el miércoles en las afueras del establecimiento. "Lo que queremos es que se cumpla con ese acuerdo que habían establecido, que fue anunciado por el Ministerio Público Fiscal, entre todas las partes que estaban involucradas en el galpón para efectuar la demolición. Lo que sucedió es que no hemos tenido noticias de qué fue lo que paso con ese acuerdo y por qué no hay personas trabajando en la demolició n", dijo Emiliano Ortiz, padre de un alumno en declaraciones radiales.

Ante esto, el hombre contó que "ya hemos perdido hasta comunicación con la Municipalidad, no sabemos qué sucedió" y observó que el galpón sigue estando en las mismas condiciones de abandono que antes del incendio. " Incluso no hay seguridad y hay personas en situación de calle viviendo ahí adentro , con el peligro que implica. Así que bueno, nuestra lógica como padres de una escuela es que dijimos, bueno, si nadie lo va a hacer lo vamos a tener que hacer nosotros", señaló.

Escuela 207.jpg

"Nos vamos a reunir para ver que hacemos. Sabemos que no somos las personas idóneas para hacer semejante tarea, pero si no lo hacen las personas que lo tienen que hacer, lo tendremos que hacer nosotros con todos los riesgos que eso implica", aseguró Ortiz. No obstante, sostuvo que "lo ideal es que se gestione lo que se tiene que hacer, que es lo que queremos todos y lo que se tiene que hacer".

Quieren que el ciclo lectivo 2025 se realice en la escuela

El padre contó que esperan que en los próximos días se pueda resolver la situación para que el año que viene los alumnos puedan volver a la escuela. "Ya estamos a fines de octubre-noviembre, o sea, está por terminar el ciclo lectivo y el galpón sigue en las mismas condiciones", dijo.

"El Ministerio de Educación no puede reacondicionar la escuela porque con ese galpón no se pueden meter porque ese galpón está con peligro de derrumbe y los estudiantes que están en la escuela que provisoriamente ahora funciona en el centro recreativo Nayahue, donde no hubo clases hoy por falta de agua y los estudiantes que están en tráilers, cuando hace frío tienen frío extremo, cuando hace calor, hace mucho calor. Entonces, más allá de que la solución provisoria funcionó para poder garantizar los contenidos, hay determinada incomodidad", explicó.

escuela 207 reacomodamiento.jpg

Emiliano, además, contó que las actividades en el centro Nayahue están suspendidas porque el establecimiento ocupó todo el espacio, "entonces también hay otras instituciones afectadas". "No deberíamos haber llegado a esto, pero las personas que deberían haber hecho algo no lo hicieron, así que tuvimos que empezar a actuar nosotros. Si ellos no hacen nada, nosotros vamos a hacerlo con todos los riesgos que eso tiene", concluyó el hombre.