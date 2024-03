"Es una bomba de tiempo": la Municipalidad sugirió el desalojo de los vecinos del galpón incendiado en barrio Belgrano

El funcionario municipal agregó que "las paredes del depósito no se desplomaron, pero están inclinadas arriba hacia el interior hasta en 40, 45 centímetros" y que "eso hizo que los techos de los departamentos de alquiler quedaran expuestos".

Incendio Deposito -Tierra del Fuego 990 -08.jpg Claudio Espinoza

Según dijo, la clausura preventiva fue hecha al propietario de los departamentos y se sugirió a los inquilinos que no habiten el lugar hasta que se remedie la situación de seguridad estructural. Asimismo, se aconsejó a la escuela que los estudiantes no salgan al patio. "Todo esto es para prever, no es que esté en riesgo de caerse inminentemente", aclaró López de Murillas.

A su vez, destacó que se están haciendo trabajos en conjunto con Desarrollo Social para evaluar las articulaciones que pueden concretarse en función de la necesidad que tiene cada una de las personas que habita los departamentos.

Por otro lado, el subsecretario indicó que se están haciendo los trámites contra el propietario del depósito incendiado para intimarlo a que repare todos los daños porque "es una bomba de tiempo".

Incendio Deposito -Tierra del Fuego 990 -04.jpg Claudio Espinoza

¿El incendio fue intencional?

Este martes, LMNeuquén recorrió la zona del incendio para hablar con los vecinos. Según sus testimonios, el galpón no estaba en funcionamiento y desconocidos entraban a robar constantemente. Mencionaron que el lugar pertenecía a la empresa Saturno y luego pasó a manos de Garbarino, pero como ambos quebraron, señalaron, "hace años que está abandonado y con cosas en el interior".

"La comisión del barrio había averiguado para ver si se podían soldar las puertas, porque el tema es que se meta gente a vivir. Ahora ya es a toda hora que vienen a robar. Nosotras creemos que el fuego fue a propósito, porque venía gente de otros barrios", relataron y aseguraron que el día anterior se habían robado una moto.

Incendio calle Tierra del Fuego.mp4

Otros dos vecinos que charlaban en la vereda sobre lo sucedido coincidieron en la existencia de los robos y en la presencia de gente que entraba y salía del lugar. "Venía la policía, los sacaba, hacía consigna pero después volvían otra vez", indicó uno de ellos.

En cuanto a las causas del incendio, no creían que haya sido algún inconveniente eléctrico ya que "desde que se fueron las empresas que quebraron que está abandonado". "Presumo que está judicializado y por eso no los han dejado sacar la mercadería que quedaba adentro", dijo uno.