Los primeros trabajos que consiguieron los que asisten al parador para personas en situación de calle

Es que la contención que reciben las personas en situación de calle en el parador nocturno está organizada y articulada con los diferentes sectores del Gobierno para no solo ayudarlas a no morir de frío en la noche, sino también para apoyarlas en su reinserción en la comunidad.

Refugio - gente situacion de calle (13).jpg Claudio Espinoza

Los primeros que llegan cada día a la Ciudad Deportiva lo hacen alrededor de las 18. Como la apertura del ingreso es recién a las 20, antes son voluntarios, en su mayoría de diferentes iglesias, los que reciben a las personas para ofrecerles un mate cocido o a veces solo una palabra de apoyo.

"La verdad que es impecable el laburo que se está haciendo, tanto el hospitalito que funciona de primera, como la recepción y todo el acompañamiento posterior", expresó a LMNeuquén Alberto Cámpora, referente de la organización Red Solidaria Neuquén, quien acompaña esta iniciativa desde su comienzo.

Desde esas primeras horas en las que las personas se acercan a este parador ya empiezan a recibir el apoyo de todos los que integran la amplia red para ayudar a los que la están pasando mal.

Los voluntarios de la organización Menos Bla Más Amor, de otras iglesias evangélicas y también de la iglesia católica se turnan para darles la bienvenida. A las 20 se abre la puerta y también los brazos para recibir a los que llegan.

Refugio - gente situacion de calle (5).jpg Claudio Espinoza

Ingresan a la primera carpa, donde profesionales de la salud los esperan para una revisión integral. Allí hay dentistas, psicólogos y médicos clínicos, quienes se enfocan en los que llegan por primera vez y también en controlar a los que ya están siendo asistidos.

Todos buscan detectar a personas con patologías para poder ayudarlos en su tratamiento. Pero la salud es solo una parte -muy importante- de su atención. También les entregan un toallón para que puedan bañarse y luego ir al comedor para recibir su cena.

Con la panza llena se acuestan en las camas provistas en las carpas calefaccionadas para pasar una noche cobijados. A la mañana siguiente, reciben el desayuno y tienen que salir.

Alberto Campora- Red Solidaria (1).JPG Maria Isabel sanchez

Los trabajos para la gente del parador nocturno

Cámpora contó que, si bien hubo algunos incidentes -como personas que no quieren levantarse o que discuten con otros- aseguró que no hubo graves problemas y que son situaciones lógicas entre personas.

"Hasta acá hubo algunos incidentes. Hay que ver la voluntad o la falta de voluntad de los que asisten, pero en líneas generales es todo ganancia. Chicos que habían llegado a la ciudad para trabajar y que se quedaron sin nada y a partir de esta ayuda lograron volver a sus casas y varios que ya consiguieron trabajo", aseguró el referente de Red Solidaria.

Refugio - gente situacion de calle (1).jpg Claudio Espinoza

Entre las 80 personas que duermen todas las noches en el parador nocturno hay unas 7 mujeres. Una de ellas está embarazada y a través de este dispositivo está recibiendo la atención médica necesaria.

El referente de Red Solidara celebró el trabajo que hacen todos los organismos provinciales que intervienen y destacó el compromiso del ministerio de Trabajo que ayuda a los que quieren a realizar un curriculum y a buscar un empleo.

"Todos los que estamos en el parador nocturno estamos muy atentos para visualizar cualquier posibilidad de trabajo para las personas que están en situación de calle. Por ejemplo, uno de los voluntarios se enteró que un conocido suyo que tenía un taller necesitaba un empleado y se dio cuenta que uno de los jóvenes que dormía en la Ciudad Deportiva sabía sobre caños de escape y ahí nomás hizo la conexión y ese chico ya está trabajando", contó con alegría.

También dijo que otro hombre comenzó a trabajar en una pollería y que están ayudando a una chica que ya trabajaba en una pizzería a poder sostener su trabajo.

Refugio - centro de contención para personas en situación de calle (6).JPG Claudio Espinoza

"El Ministerio utiliza todas sus herramientas para ayudar a estas personas", afirmó Cámpora e hizo hincapié en la utilización de la "Ley Kimun", sancionada en abril de 2024, por la que se estableció el Programa Provincial de Entrenamiento, Certificación y Vinculación Laboral Kimun para promover la inserción laboral de jóvenes neuquinos a través de programas de entrenamiento y certificación en el ámbito laboral, con la participación de empresas y el Estado provincial.

Cada día los voluntarios les dan un número para ingresar a las personas que llegan temprano. Es que, si bien desde las 18 ya comienzan a llegar, pueden ingresar entre las 20 y las 22.30.

Cámpora dijo que sería lindo que más personas se acercaran para ayudar como voluntarios y así poder saber más sobre cada uno de los que ingresan al parador para poder ayudarlos más. También dijo que necesitan ropa de abrigo para tener disponible como buzos, camperas y camisetas; y también zapatillas.

"Anoche dimos con un joven que había llegado desde Misiones para trabajar y se quedó en la calle. No tenía bolso ni nada, aún no pudimos saber bien qué le pasó porque todo el que viene a trabajar algo trae y él no tiene nada, pero vamos a seguir su caso para darle una mano", concluyó.