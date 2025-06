Puente ferroviario: los detalles y dónde colocarán los pórticos para terminar con los choques

“Ya habíamos intentado evitar los impactos con estructuras flexibles, como caños atados con cadenas, pero no funcionó. Los camiones les pegaban y seguían igual”, explicó Zovich. La nueva propuesta es mucho más robusta: “Estamos evaluando una estructura compuesta por varios caños que, si el camión golpea, se clava, no puede seguir. La idea es que esa prueba y error que realizan al llegar al puente, la hagan con esta estructura resistente, de modo que nunca lleguen a tocar el puente”.

Cartelería puente ferroviario .jpg El tránsito está cortado en el primer tramo de la Ruta 151. Estiman que alrededor de las 16 la circulación volverá a estar habilitada.

Los pórticos serán dos —uno a cada lado del puente ferroviario— y estarán fijados al piso con una base de hormigón, asegurando que los vehículos que excedan los 4,10 metros de altura no pasen. El objetivo es preservar la integridad de la estructura ferroviaria y garantizar que el Tren del Valle pueda brindar su servicio de forma regular.

La obra definitiva que plantea Vialidad Nacional, que consiste en rebajar un metro la traza de la Ruta 151, tiene un costo estimado de unos 4.000 millones de pesos. Según Zovich, “el municipio no puede afrontar ese gasto, no hay capitales privados interesados, y el Estado nacional no va a aportar los fondos”. Por eso, la ciudad trabaja con recursos propios en una solución alternativa.

arreglos-puente-ferroviario-3.jpg Anahí Cárdena

“En un plazo de 20 días podríamos tener certezas. Estamos haciendo el proyecto y lo vamos a presentar a Vialidad Nacional. Si ellos no hacen algo, lo tendremos que hacer nosotros con lo que tenemos”, concluyó Zovich.

Al ser una vía nacional, Cipolletti no puede instalar una estructura como esa sin autorización, por lo que el proyecto debe ser entregado y luego autorizado por el organismo nacional.

Un problema sin salida

El funcionamiento del Tren del Valle es clave para la conectividad regional y su interrupción frecuente por este problema vial se ha vuelto insostenible. La solución propuesta por el municipio aparece como una medida concreta para proteger la infraestructura ferroviaria mientras persista la falta de aporte económico nacional.

Solo en los primeros meses de 2025 se registraron más de siete incidentes de este tipo, el último fue este lunes por la madrugada y por ello el servicio permanece suspendido.

Cada colisión requiere inspecciones de seguridad y, en algunos casos, reparaciones sobre la vía, lo que interrumpe el tránsito ferroviario durante horas o días.

Camión choque del puente El camión se quedó incrustado en el puente ferroviario y realizó diversas maniobras.

En este contexto, Vialidad Nacional presentó un proyecto ejecutivo para rebajar un metro la calzada de la ruta y así eliminar el riesgo de impacto. El mismo señala, entre otras cuestiones técnicas, que previo al inicio de la intervención del paso bajo nivel sobre la calzada actual, se requiere el corrimiento de todos los servicios existentes y su puesta en funcionamiento: canales de riego, gasoductos, acueducto, líneas de tensión, fibras ópticas. A su vez se necesita la liberación de la zona de camino para permitir la reubicación de estos servicios.

Sin embargo, el elevado costo de la obra y la falta de financiamiento dejaron la propuesta sin ejecución, lo que obligó a la Municipalidad a buscar alternativas más accesibles para proteger el puente y asegurar el servicio ferroviario.

La Justicia avaló la prohibición de camiones en Circunvalación

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó la demanda de la empresa NRG Argentina contra la ordenanza 490/23 del Municipio de Cipolletti, que prohíbe la circulación de camiones de más de seis toneladas por la Avenida Circunvalación.

La sentencia contó con el voto mayoritario de los jueces Liliana Piccinini, Sergio Barotto y Sergio Ceci. Ricardo Apcarian y María Cecilia Criado se abstuvieron.

La jueza Piccinini sostuvo que la normativa es una manifestación válida del poder de policía municipal, conforme a la Constitución Provincial y la Carta Orgánica local. Resaltó que el tránsito urbano, la seguridad vial y la protección del erario público son competencias propias del Municipio, y que la regulación no afecta el comercio interjurisdiccional ni vulnera la libertad de circulación.

transito-camiones-circunvalacionjpg.webp

El fallo indicó que la restricción se aplica únicamente a calles bajo jurisdicción municipal, sin alcanzar a las rutas nacionales que atraviesan el ejido. Además, estableció que la ordenanza contempla alternativas de circulación por esas vías, lo que refuerza su validez.

Con esta decisión, el máximo tribunal provincial confirmó la vigencia de la ordenanza y validó la potestad del Municipio de regular el tránsito de vehículos pesados en zonas urbanas críticas.