Rodrigo Buteler ratificó los pórticos sobre Ruta 151 y criticó a Vialidad Nacional

"Es insólito escuchar al Gobierno nacional y a Vialidad decir que no van a hacer una obra que les corresponde", cuestionó el Intendente de Cipolletti tras ratificar los pórticos en el puente ferroviario.

“ Nosotros estamos resolviendo un tema que no es nuestro ”, dijo el intendente Rodrigo Buteler a LMCipolletti . “ Para darle mayor previsibilidad al paso del Tren del Valle y que no tenga cortes en su frecuencia , estamos por instalar pórticos. Esto tiene que ver con la decisión de Vialidad Nacional de no hacer obra pública ”, denunció.

Las palabras del jefe comunal llegan tras la confirmación, por parte del titular de Vialidad Nacional en Río Negro, Enzo Fullone, de que no hay obras previstas para ese sector, pese a los reiterados accidentes ocasionados por camiones de gran porte que impactan contra el puente ferroviario. La situación genera frecuentes interrupciones del servicio ferroviario y representa un riesgo para la integridad de la estructura y de quienes transitan por la zona.

E.C.P PUENTE FERROVIARIO (10).JPG Rodrigo Buteler, cuestionó a Vialidad Nacional por "no hacer una obra que les corresponde". Estefania Petrella

Rodrigo Buteler apuntó a Vialidad Nacional

Buteler fue categórico al criticar la postura del Gobierno nacional. “Es insólito escuchar al Gobierno nacional y a Vialidad decir que no van a hacer una obra que les corresponde, para la cual todos pagamos impuestos. Es como si yo como intendente dijera que no tengo ganas de juntar la basura domiciliaria cuando la gente paga impuestos para eso”, ejemplificó.

“El interior del país evidentemente no importa. Lo que vivimos a diario los vecinos de esta zona no importa. Seguimos pagando los impuestos para que se hagan las cosas y evidentemente hay una posición de que no suceda”, sostuvo.

El intendente también subrayó que tanto el municipio como la provincia vienen haciéndose cargo de tareas que no les corresponden, como el mantenimiento de las rutas 22 y 151. “Hoy la Municipalidad se encarga del mantenimiento, mejoramiento y desmalezamiento, todo con la plata de los contribuyentes cipoleños. Ahora bien, tampoco podemos hacer una obra de 4 mil millones de pesos”, advirtió en referencia al proyecto que contempla bajar la ruta nacional sobre el tramo del puente.

E.C.P PUENTE FERROVIARIO (12).JPG Los pórticos se instalarán para evitar el choque de camiones con el puente ferroviario. La obra la asumirá el Municipio en jurisdicción nacional. Estefania Petrella

Silencio desde Nación, desinterés del sector privado

Según Buteler, el Gobierno nacional pretende que la obra sea financiada por el sector privado, especialmente las petroleras que circulan por la zona. “Yo me junté con el sector privado, y no quieren hacerla. También pagan sus impuestos. Entonces quedamos atrapados los vecinos cipoleños en esta lógica: el Gobierno nacional no quiere hacerla, el privado tampoco. Mientras tanto, el problema sigue”.

El jefe comunal cuestionó con dureza la falta de respuesta institucional: “No es que no está prorrogada o no la vamos a hacer. Es su responsabilidad y pagamos impuestos para que esas obras se hagan. Pagamos un impuesto al combustible para la infraestructura vial. Río Negro es una de las provincias que más aporta a las arcas nacionales, y hoy no recibimos nada”.

E.C.P PUENTE FERROVIARIO (21).JPG Esta mañana, personal del distrito 20 de Vialidad Nacional en Río Negro, llevaron adelante tareas de bacheo debajo del puente. Estefania Petrella

Una solución local ante una omisión nacional

Ante esta situación, el municipio desarrolló un plan propio. Según explicó el secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich a este medio, los pórticos que se instalarán serán rígidos, de hormigón, y actuarán como barreras físicas previas al puente. “Ya habíamos intentado con caños flexibles atados con cadenas, pero no funcionó. Los camiones les pegaban y seguían igual”, contó.

La nueva estructura será mucho más resistente: “Si el camión golpea, se clava, no puede seguir. La idea es que esa prueba y error que realizan al llegar al puente, la hagan con esta estructura, de modo que nunca lleguen a tocar el puente”, detalló. Los pórticos, dos en total, estarán firmemente fijados al suelo y evitarán el paso de vehículos que excedan la altura permitida, preservando así la integridad del puente y la continuidad del Tren del Valle.

Vialidad realiza trabajos en el puente ferroviario

Mientras tanto, obras menores de Nación

Paradójicamente, este jueves por la mañana, personal del Distrito 20 de Vialidad Nacional realizaba tareas menores debajo del puente ferroviario, aplicando RAP (material asfáltico reciclado en frío) con una motoniveladora y personal. “Es parte del mantenimiento de rutina que se realiza ahí abajo para mejorar la transitabilidad”, mencionaron desde el distrito.

Para Buteler, estos trabajos son apenas una muestra de la desidia general: “Hasta ahora no se han hecho cargo de absolutamente nada. Las rutas nacionales tienen semáforos gracias a los municipios. La iluminación, las cámaras, los pórticos provisorios sobre la Ruta Nacional, todo lo hizo la Municipalidad. Es una desidia absoluta sobre sus responsabilidades”, concluyó.