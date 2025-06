Inflación en junio: los precios de alimentos se mantienen estables en la primera semana

En el Gobierno se espera que sigan a la baja. Analistas creen que en este mes la inflación no superará el 2%.

En la primera semana de junio no hubo inflación en el rubro alimentos.

lcg-alimentos-junio.png

Es decir, que la inflación del rubro alimentos y bebidas pareciera arrancar dentro de los parámetros que preveía el gobierno nacional, que se sustenta en que se logró mantener el valor del dólar estable luego del acuerdo con el FMI y la flexibilización del cepo cambiario.

El costo del achatamiento de la inflación tiene como contrapartida que el Gobierno no ha sumado reservas internacionales para el BCRA porque se ha negado a comprar por encima de los $1.000. Es cierto que uno de los pronósticos de Luis Caputo y Javer Milei, y es que decían que el dólar se iba a ir a menos del nuevo piso fijado en el acuerdo con el Fondo. Eso no ocurrió y aún así, teniendo permiso para comprar por encima de ese precio, no lo han hecho.

Al retirar al principal demandante de dólares del mercado, que es BCRA, entonces el precio del mismo se mantuvo quieto, lo que impacta en los precios internos.

Entre los productos que se destacan por su variación hacia la baja está el rubro Bebidas e Infusiones, con una contracción del 5,4%, pero que se compensa con un incremento del 1,4% en la carne. Por otro lado, el 68% de los productos relevamos no registró incrementos.

Inflación con “empiece con 1”

La inflación de mayo se ubicaría en el 2,1% y desde junio en adelante en todos los meses se cumplirá con el objetivo de índices que "comiencen con 1", según la opinión de los consultores, centros de investigación y entidades financieras que respondieron el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

rem-mayo1.png

La estimación de inflación para mayo es 7 décimas de punto porcentual inferior a la esperada en el relevamiento previo en tanto el IPC núcleo esperado para el mes pasado fue del 2,2% (-0,4 p.p. respecto del REM previo).

“Para los meses siguientes se esperan senderos descendentes de inflación mensual tanto para el IPC nivel general como para el componente núcleo", señaló el BCRA en la presentación del informe, en el que se esperan índices entre el 1,9% y el 1,6% hasta noviembre.