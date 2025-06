Feriados junio 2025: se vienen dos feriados la misma semana y qué pasa con el 17

El último feriado nacional no incidió en el calendario para que se presentara otro fin de semana largo en 2025 . Claro, porque el 25 de mayo – Día de la Revolución de Mayo - cayó en domingo y no se trasladó a un día hábil. En junio de 2025 , ¿cuándo es el próximo finde largo ?

Cabe recordar que, en algo más de cinco meses, el 2025 presentó cuatro fines de semana largos : entre el sábado 1ro y el martes 4 de marzo (Carnaval); entre el sábado 22 y el lunes 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia); entre el viernes 18 y el domingo 20 de abril (Semana Santa) y entre el jueves 1ro y el domingo 4 de mayo (Día del Trabajador y Puente Turístico no laborable).

Así, el sexto mes del año incluirá dos finde largos.

En relación al próximo finde largo de junio de 2025, que se dará entre el 14 y el 16, es oportuno reseñar que el lunes 16 de junio de 2025 se conmemorará el paso a la inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes. Originalmente corresponde al martes 17 pero que fue trasladada al lunes.

En tanto, el viernes 20 se hará lo propio con motivo de la fecha de fallecimiento del Gral. Manuel Belgrano.

Feriados y días no laborables restantes del 2025

A continuación, el organigrama que incluye a los feriados y días no laborables restantes del año 2025:

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 15 de agosto: Puente turístico no laborable.

Domingo 17 de agosto: Paso a la inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: Puente turístico no laborable.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

En consecuencia, los fines de semana largos que aún quedan por delante en 2025 son los siguientes:

Sábado 14 al lunes 16 de junio inclusive.

Viernes 20 al domingo 22 de junio.

Viernes 15 al domingo 17 de agosto.

Viernes 21 al lunes 24 de noviembre inclusive.

Sábado 6 al lunes 8 de diciembre inclusive.

BELGRANO.webp El viernes 20 se conmemorará el paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

Cabe recordar que, a fines de diciembre de 2024, el Gobierno nacional oficializó el calendario de feriados y días no laborables correspondientes a 2025. Lo hizo a través del decreto 1027/2024 –que fija los días no laborables con fines turísticos– y la Ley 27.399 –que establece el cronograma de feriados y días no laborables.