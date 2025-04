Villa La Angostura: se aumentaron los sueldos y estalló la polémica

"No tiene nada que ver ni representa los valores de la LLA. Nosotros no tenemos concejales en La Angostura", sostuvo la referente Luz Ricardes, en Villa La Angostura , en diálogo con LMNeuquén .

Ricardes recordó que para las elecciones de 2023 La Libertad Avanza solo fue con un candidato a presidente. Después hubo alianzas y sumaron una diputada (Nadia Marquez), pero no hubo lista del partido propiamente dicho. No obstante se preparan para competir en un futuro cercano.

Dos abstenciones

Al respecto de la norma recientemente aprobada por cinco votos y con las abstenciones del presidente el Deliberante (Sebastián Raimondi) y una concejala de Amor por Angostura (María Eugenia Mesa), la referente de LLA en la villa cordillerana consideró que "lo grave y llamativo" de la norma es que se votó favorablemente en el marco de una asamblea sin anuncio previo.

Además sostuvo que "no tiene lógica" aprobar mayor gasto para la planta política cuando todavía ni siquiera está aprobado el presupuesto. Incluso recordó que hay un pedido a resolver del Ejecutivo municipal para aumentar las tasas municipales en un 60%. "Entonces, si por un lado necesitan aumentar las tasas porque la plata no alcanza, por qué aumentan los gastos para cubrir la planta. No se explica. Tampoco se explica la austeridad", advirtió la referente de LLA en Villa La Angostura.

Cuestionó que la actual administración de Gobierno "comenzó sin un proyecto de gestión y sigue sin un proyecto, tapando agujeros con curitas" y acotó: "Tampoco sabe con qué plata se cuenta porque se trabaja sin presupuesto, ni se sabe tampoco cuanto gasta".

Mientras tanto, reiteró que la planta política es cada vez más grande, por lo que de esta manera "nunca va a alcanzar la plata para tapar un bache en la ciudad".

Se trata de un aumento salarial

Puntualmente, la referente de LLA comentó que el aumento que avala la ordenanza aprobada es salarial y recae sobre los asesores y secretarios de los concejales. "Son 52 millones de pesos que se destinan a la planta política, solo del Deliberante. Un asesor y un secretario por concejal", indicó.

En el comunicado oficial de La Libertad Avanza, el partido consideró que todos los concejales que "votaron esta ilegítima e inmoral ordenanza son parte de la casta más rancia de la ciudad, que priorizan gastos políticos extraídos coercitivamente del bolsillo de los vecinos".

Recordó también que la LLA "promueve, entre sus valores, una administración municipal sana, austera y coherente" y aclaró que "ningún concejal pertenece a nuestro espacio ni tiene ningún tipo de alianzas".

Desde el espacio político solicitaron al intendente de la localidad -Javier Murer- que vete la ordenanza.

"Es muy rara la admnistración de este Concejo y la Municipalidad. Si no hay presupuesto todavía, no hay que empezar gastando. Ni se puede empezar aumentado los sueldos". Luz Ricardes.