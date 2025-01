ATE cruzó a la CGT: "Hay dirigentes que viven en otro país"

Rodolfo Aguiar sostuvo que “si la CGT no para ahora, ¿qué tendría que pasar para que el movimiento obrero llevara adelante una medida de fuerza?”.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar , afirmó hoy que en la CGT hay dirigentes que “están viviendo en otro país” si no convocan a un paro general, y se preguntó “qué tendría que pasar para que el movimiento obrero lleve adelante una medida de fuerza”.

“Varios dirigentes de la CGT están viviendo en otro país, están absolutamente alejados de la realidad, y me parece que este 2025 se va a caracterizar por una polarización también del sindicalismo: tiene que empezar a quedar claro de qué lado del mostrador está cada uno”, manifestó.

En declaraciones a Splendid AM 990, Aguiar dijo que “quienes dialogan con la Casa Rosada no han podido explicar todavía a cambio de qué lo están haciendo, no han mostrado una sola mejora un solo beneficio para los trabajadores”.