Video: entró a robar a un local en pleno centro y quedó escrachado

Un ladrón ingresó a un local de decoración en pleno centro neuquino y su accionar quedó registrado por las cámaras del lugar. La Policía llegó poco después, pero no logró detenerlo. Se trataría de una persona en situación de calle.

Según pudo saber LMNeuquén, el robo tuvo lugar la madrugada del miércoles, en el local Bauhaus Deco, ubicado sobre calle Salta al 400 y casi Elordi. Allí, el hombre forzó la puerta de ingreso aprovechando que la misma no estaba protegida por una reja y, al parecer, valiéndose de un elemento para hacer palanca.

No obstante, no contaba con que el local sí contaba con alarma y cámaras de seguridad, de manera que no tuvo mucho tiempo para actuar.