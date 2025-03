El Gobierno pagará un "bono extra" a funcionarios que despidan más empleados

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1905217949977260534&partner=&hide_thread=false La administración de @JMilei sigue adecuando la estructura "política" del gobierno. Menos cargos para funcionarios son menos impuestos para todos los argentinos. De eso se trata. VLLC! pic.twitter.com/YxFrKDybH6 — Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 27, 2025

El rechazo de ATE

En diálogo con La Nación, Rodolfo Aguiar indicó que "esto es una escandalosa decisión del Gobierno" y afirmó que el pagarle a funcionarios "para hacer el trabajo sucio" significa la destrucción del Estado. "Es un Gobierno de mercenarios. Hasta en el sector privado los premios son por productividad, no por despedir empleados”.

Frente a esto, y en un clima de tensión que se vive hace días por las próximas 50.000 bajas de contratos que vencen el 31 de marzo, se realizará desde ATE un paro nacional y movilización este jueves. Desde la Asociación exigen la renovación automática de estos acuerdos y la reapertura de paritarias, al considerar que los salarios quedaron por debajo de la inflación.

Mañana Paro y Movilización de ATE. No nos van a doblegar, los estatales jamás nos vamos a arrodillar! pic.twitter.com/hMvKTY8MdW — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) March 26, 2025

Por otro lado, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aún no se pronunció sobre la normativa, aunque ya anunció su adhesión al paro general convocado por la CGT para el 10 de abril, en lo que se espera sea una manifestación de amplio alcance contra las políticas de ajuste del Gobierno..

Dos estatales despedidos por robar sellos médicos para certificados truchos

El gobierno de la provincia de Neuquén despidió a otros cuatro empleados públicos que no cumplieron con sus obligaciones y que incluso cometieron indisciplinas graves. Algunos están sospechados de delitos, por lo que se les iniciaron causas judiciales. Se trata de dos ahora ex empleados del sistema de Salud que presentaron certificados médicos truchos, de un ex policía que incurrió en insistencias injustificadas y de un ex agente penitenciario acusado de abuso sexual. Las expulsiones se formalizaron este viernes.

Los despidos están vinculados a un caso que despertó el interés público en 2022, cuando la Justicia informó que investigaba la presentación de certificados truchos a partir de la denuncia de una médica, que había encontrado certificados con su nombre y firma, pero que no habían sido confeccionados por ella. La misma situación fue denunciada por otra profesional de la medicina.