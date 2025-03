"Patricia Bullrich tiene que renunciar", el pedido de Rodolfo Aguiar

"El acuerdo con el FMI va a lesionar de manera grave nuestra soberanía", aseguró, mientras que luego dijo: “Diputados y senadores están lejos de cumplir con el mandato que la sociedad les dio”.

Rodolfo Aguiar. ATE.jpg Rodolfo Aguiar, titular de ATE, pidió la renuncia de Patricia Bullrich.

En tanto, señaló que este miércoles los representantes de ATE van a ir a la marcha y aclaró que es “no solo por los jubilados, sino por la democracia”.

"El 27 de marzo en el paro de estatales acá en Capital Federal nos vamos a movilizar al ministerio de (Federico) Sturzenegger en rechazo a los recortes en el Estado”, culminó.

La jubilada golpeada en el Congreso desafió a Patricia Bullrich

Beatriz Blanco, la jubilada de 82 años que fue agredida por la Policía durante la marcha de los jubilados en el Congreso, habló por primera vez tras el episodio y aseguró que "no tiene miedo" y que volverá a marchar este miércoles.

En una entrevista con C5N, Blanco relató cómo fue el momento en el que recibió un golpe en la cabeza con un bastón policial y luego le arrojaron gas pimienta en la cara. Su testimonio generó conmoción, especialmente luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la calificara como "jubilada patotera".

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Blanco explicó que el día de la represión quedó rezagada cuando intentaba cruzar la Avenida Entre Ríos con su bastón. "Me acerqué a un policía y le dije: ‘¿Me podés escuchar?’. Pero no respondió", contó.

41A7020-scaled.jpg

Al insistirle para que no reprimiera a los jubilados, uno de los agentes la golpeó en la cabeza. "No sé si fue él o alguien más, pero enseguida me tiraron gas en los ojos y caí al suelo", relató.

Consultada sobre los dichos de Patricia Bullrich, quien la llamó "jubilada patotera", Blanco respondió: "Que me lo diga en la cara. Yo siempre marcho con mi bastón, no con un palo para pegarle a nadie".

Sobre su presente, explicó que cobra la jubilación mínima y gasta 170 mil pesos en medicamentos. "Tomo ocho remedios, es imposible vivir así", afirmó.

Blanco también se refirió a los efectivos que la agredieron: "No los perdono. Tampoco a la ministra". En ese sentido, se mostró escéptica sobre la posibilidad de obtener justicia: "Sinceramente, dudo de la Justicia. No tenemos la Justicia que merecemos".

A pesar de la violencia sufrida, reafirmó su compromiso con la protesta y aseguró que este miércoles volverá al Congreso: "Voy a seguir marchando. Vamos con los bastones en alto".