Dos estatales despedidos por sustraer sellos de médicos para presentar certificados truchos

El gobierno de la provincia de Neuquén despidió a otros cuatro empleados públicos que no cumplieron con sus obligaciones y que incluso cometieron indisciplinas graves. Algunos están sospechados de delitos, por lo que se les iniciaron causas judiciales. Se trata de dos ahora ex empleados del sistema de Salud que presentaron certificados médicos truchos, de un ex policía que incurrió en insistencias injustificadas y de un ex agente penitenciario acusado de abuso sexual. Las expulsiones se formalizaron este viernes.