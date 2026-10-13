"Chiqui" Tapia bajo la lupa: investigan transferencias millonarias no declaradas que recibió de Camioneros y la FIFA

Mientras el presidente de la AFA es investigado por enriquecimiento ilícito contra Tapia, el fiscal Pollicita realizó pedidos para conocer transferencias no declaradas.

El pedido forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia federal.

Avanza en la Justicia Federal la causa por enriquecimiento ilícito en la que es investigado el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia . En las últimas horas, el fiscal Gerardo Pollicita pidió investigar el motivo de una serie de transferencias bancarias recibidas por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino que no aparecen en sus declaraciones juradas.

Entre los hallazgos señalados por la fiscalía, se destacan transferencias en dólares provenientes de la sede central de la FIFA en Zúrich, pagos periódicos realizados por el Sindicato de Camioneros y movimientos financieros de su exesposa , Paola Moyano.

Según reveló Clarín, Pollicita le requirió al juez federal Ariel Lijo 15 medidas en la causa que se inició hace un mes por presunto enriquecimiento ilícito contra Tapia en su cargo público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

Entre las medidas solicitadas, requirió que la FIFA detalle tres transferencias por un total de US$189.577,18 y se pidió enviar un exhorto a Suiza y que el Sindicato de Choferes de Camiones explique 37 depósitos realizados entre 2016 y 2019. El fiscal también requirió que se levante el secreto bancario y fiscal de su exesposa, Paola Moyano.

El vínculo entre Tapia y el gremio de Camioneros

En un escrito presentado ante el juez Ariel Lijo, el fiscal también pidió que se analice un depósito en efectivo de 620.000 dólares en una cuenta personal del dirigente, así como dinero recibido del Sindicato de Camioneros, cuyo jefe es Hugo Moyano, su exsuegro.

El magistrado ya había dispuesto las primeras medidas -el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Tapia e informes a distintos organismos públicos sobre cuentas , propiedades, vehículos y sociedades- y con las respuestas que comenzaron a llegar al expediente, el fiscal Pollicita solicitó que se profundice sobre algunos puntos.

Cabe recordar que Paola Moyano es hija de Hugo Moyano, el líder histórico del Sindicato de Camioneros. Tapia, exyerno de Moyano, llegó a la presidencia de la AFA en 2017 con el respaldo del gremialista, que por entonces presidía Independiente y fue vicepresidente de la AFA en esa gestión.

En este sentido, el otro requerimiento apunta al Sindicato de Choferes de Camiones. Pollicita pidió que informe el concepto de 37 acreditaciones por $1.494.678,79 efectuadas entre el 28 de enero de 2016 y el 4 de enero de 2019 en la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia. También solicitó el legajo del dirigente, los cargos o funciones que desempeñó, sus recibos de haberes y las liquidaciones de cualquier otro concepto abonado, con las fechas de alta y baja.

Pollicita además quiere saber el estado de las restantes causas judiciales en las que Tapia está siendo investigado y solicitó que se pida copia de esos expedientes para analizarlos. "Recabar dicha información permitirá conocer de una manera más acabada el patrimonio de Claudio Fabián Tapia cuyo incremento resulta materia de investigación en las presentes actuaciones", explicó.

Entre las otras medidas, el fiscal solicitó que la AFA explique cinco transferencias a cuentas de Tapia realizadas entre 2020 y 2023, que suman $1.476.000, y detalle los $30 millones en viáticos que el dirigente declaró haber recibido de la entidad.

También pidió documentación sobre tarjetas corporativas emitidas a su nombre, sus límites y las rendiciones de gastos.