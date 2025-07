Clausuraron un bodegón que vendía platos con carne de carpincho y yacaré

Encontraron más de 360 kilos de carne sin habilitación. El restaurante ofrecía platos “exóticos” elaborados con una gran variedad de especies no autorizadas.

Las especies halladas no forman parte del circuito comercial autorizado por el Código Alimentario Argentino.

La Justicia clausuró en las últimas horas, un restaurante por vender carnes exóticas que no están habilitadas para el consumo. El local, ofrecía platos poco comunes en la gastronomía tradicional: escabeches de carpincho , ciervo, rana, yacaré, perdiz y jabalí. La s preparaciones eran promocionadas en redes sociales como “una experiencia distinta, intensa y bien sabrosa”.

Las especies halladas no forman parte del circuito comercial autorizado por el Código Alimentario Argentino. Y durante la inspección también se detectó que el propietario no figuraba inscripto en el Registro Público Único de Operadores de Fauna Silvestre (RPUOFS) ni en el SENASA , y que incumplía la resolución 170 emitida por la Subsecretaría de Fauna de la Nación.

Por este motivo, el fiscal Blas Matías Michienzi imputó al responsable por violar el artículo 86 del Código Contravencional, que castiga el ejercicio ilegal de una actividad.

restaurante.jpg Un posteo del restaurante que vendía carpincho y yacaré.

La extraña explicación del bodegón

Mientras la investigación judicial sigue su curso, desde el restaurante difundieron otra versión sobre el cierre. En sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook publicaron un mensaje en el que aseguran haber cerrado “por reformas”.

La publicación, acompañada por una imagen del local y carteles de “cerrado temporalmente”, anuncia que pronto volverán “con más sabor, más calidez y muchas ganas de recibirlos como se merecen”.

La contradicción entre el motivo judicial y la explicación ofrecida en redes despertó suspicacias entre los clientes. Algunos expresaron apoyo en los comentarios, mientras otros manifestaron sorpresa por los ingredientes del menú. El local no especificó si, en caso de reabrir, mantendrá sus platos exóticos en la carta o si optará por una propuesta diferente.

Falta de controles, oferta riesgosa

El caso expone una problemática vinculada con el consumo de productos fuera de norma y la falta de control sobre establecimientos gastronómicos que utilizan ingredientes no autorizados. La venta de carnes exóticas no se encuentra prohibida per se, pero requiere habilitaciones específicas, trazabilidad certificada y cumplimiento de regulaciones sanitarias estrictas.

Además del riesgo legal, este tipo de prácticas pone en cuestión la seguridad alimentaria de los consumidores. La ausencia de rótulos y la falta de origen claro en los productos incautados impiden conocer las condiciones de faena, conservación y transporte. Esto puede derivar en problemas de salud pública y afectar la fauna autóctona si se trata de especies obtenidas de forma ilegal.

Por ahora, el restaurante permanece cerrado y sin fecha confirmada de reapertura. La Justicia continúa analizando los elementos secuestrados y las eventuales sanciones que podrían recaer sobre el responsable.