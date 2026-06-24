Diputados le dio media sanción al Súper RIGI: ¿De qué se trata?

La sesión aprobó varios proyectos oficialistas, entre ellos, el pago a los fondos buitres. No hubo interpelación a Manuel Adorni, pedido por parte de la oposición.

Este miércoles se realizó una nueva sesión en la Cámara de Diputados , en la que se buscaba lograr el voto positivo para proyectos que impulsa el gobierno de Javier Milei . Uno de ellos es la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias ( Súper RIGI ).

Con un quórum ajustado, la sesión que encabezó Martín Menem comenzó pasadas las 12 del mediodía, luego del pedido de la oposición para avanzar con la interpelación contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el cual fue rechazado.

A diferencia del RIGI original, el nuevo esquema eleva considerablemente la vara de ingreso. Mientras que el RIGI vigente exige inversiones mínimas de US$200 millones, el Súper RIGI establece un piso de US$1.000 millones para acceder a los beneficios.

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Media sanción para el Super RIGI

La Cámara de Diputados otorgó este miércoles media sanción al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como “Súper RIGI”, una de las apuestas económicas del oficialismo para atraer capitales de gran escala vinculados a sectores tecnológicos y de inteligencia artificial. Tras una extensa sesión marcada por fuertes cruces políticos, la iniciativa fue aprobada en general con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones.

El proyecto recibió el respaldo de La Libertad Avanza y de un amplio grupo de aliados parlamentarios que resultaron clave para alcanzar la mayoría. Acompañaron la propuesta los diputados del interbloque Fuerza del Cambio —integrado por legisladores del PRO, la UCR, el MID y Por Santa Cruz—, además de Innovación Federal, que reúne representantes de Salta y Misiones, el bloque Independencia de Tucumán y Producción y Trabajo de San Juan.

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Durante el debate, el oficialismo introdujo una modificación en el inciso D del artículo 113 del dictamen. La nueva redacción establece que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios no podrán aplicar nuevas regalías ni nuevos cánones administrativos, ni tampoco incrementar los ya vigentes para los proyectos alcanzados por el régimen.

La iniciativa busca impulsar inversiones de gran magnitud en industrias tecnológicas y productivas consideradas estratégicas para el desarrollo futuro del país. Para ello, propone un esquema de estabilidad normativa por 30 años y un conjunto de beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios destinados a mejorar las condiciones para la radicación de empresas y proyectos de gran escala.

Entre los incentivos contemplados figuran reducciones en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para el IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, alícuotas especiales para contribuciones patronales y la eliminación de determinados tributos locales. Con la aprobación en Diputados, el denominado Súper RIGI quedó ahora a la espera de su tratamiento en el Senado.

Aprobaron acuerdo de pago a los fondos buitre

La Cámara de Diputados sancionó este miércoles el acuerdo de renegociación de deuda con dos grupos de holdouts por un total de US$ 171 millones, con 139 votos a favor y 97 en contra. El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo y que ya contaba con media sanción del Senado desde el 4 de junio, se convirtió en ley en una sesión marcada por un cuórum ajustado, la renuncia en vivo del flamante vocero presidencial y una encendida disputa entre oficialismo y oposición.

El acuerdo involucra a los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund, cuyos reclamos corresponden a bonos en default desde la crisis de 2001. Ambos tenían sentencia firme en la justicia estadounidense e intentaban ejecutarla mediante embargos de activos argentinos. La aprobación era urgente: el plazo fijado por la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, vencía el 30 de junio.

Diputados Holdouts

Los números de la negociación fueron presentados ante las comisiones por el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y el Secretario Legal del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija: Attestor redujo su reclamo de US$ 160 millones a US$ 104 millones, mientras que Bainbridge pasó de US$ 96 millones a US$ 67 millones. El Gobierno sostuvo que la operación implica una quita de entre el 30% y el 35% sobre los montos originales reclamados y que evita el devengamiento de intereses punitorios bajo la ley de Nueva York.

En la misma sesión, la Cámara avanzó luego con el debate del Súper RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones en nuevas industrias que el oficialismo impulsó en paralelo. Parte de las inversiones previstas bajo ese régimen incluyen proyectos vinculados a Vaca Muerta y al sector energético patagónico.

Qué dijeron los diputados neuquinos

"Neuquén es hoy el mayor motor de crecimiento nacional debido a todas las inversiones en petróleo, gas, oleoductos impulsados por el gobierno de Javier Milei", indicó Gabriela Muñóz, de La Libertad Avanza, en su intervención. Afirmó que inversores "llenaron de elogios y agradecimiento al Gobierno porque ven una oportunidad de crecimiento".

"Acá escuché hablar de las inversiones de Vaca Muerta. Me pone muy contento que hablen de los récords de Vaca Muerta", dijo el peronista Pablo Todero. "Para llegar al superávit energético no es de un día para el otro", afirmó. El diputado de Unión por la Patria afirmó que las inversiones que hoy están produciendo son previas al RIGI y que, sin el régimen, habrían actuado exactamente como están actuando.