Escándalo por el ingreso de 10 valijas sin control al país: las sospechas de contrabando y las reveladoras imágenes

El jet permaneció en el país hasta el 5 de marzo. Durante ese tiempo, se detectaron irregularidades en los controles aduaneros, migratorios y aeronáuticos, que ahora quedaron plasmadas en un dictamen de 60 páginas con evidencia audiovisual. La causa que se abrió investiga las irregularidades que se presentaron en la llegada y salida del avión, que indican un posible contrabando.

Las valijas que lograron sortear controles en Aeroparque

Desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) se inició una investigación preliminar tras las sospechas, solicitando informes a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a Royal Class y a la Aduana, así como videos a Aeroparque y declaraciones de funcionarios jerárquicos.

El documentojudicial,l que se conoció en las últimas horas a través de TN, muestra que los tripulantes y la pasajera principal fueron escoltados por personal aduanero sin que sus valijas pasaran por los escáneres. Las cámaras internas del aeropuerto registraron cómo el grupo fue desviado del control habitual, a pesar de que el área se encontraba sin congestión.

El dictamen, de 60 páginas, adjuntó a su vez las capturas de pantalla que demuestran que el avión llevaba 10 valijas, pero solo se declararon cinco. El dictamen de fiscales indica que: "Mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a la revisión del equipaje".

Cuando se conoció el ingreso de este vuelo, el periodista Carlos Pagni señaló en una editorial que por "una orden de arriba" estas valijas lograron sortear los controles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Aduana.

El Gobierno desmintió que no haya sido controlado

Frente a estas acusaciones, el vocero presidencial Manuel Adorni lo desmintió rotundamente. "Esta persona se sometió a todos los controles de Aduana sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos, cumpliendo con la normativa”, aseguró tiempo atrás durante una conferencia de prensa.

A su vez, el informe señala que el avión fue declarado como proveniente de Fort Lauderdale, aunque en realidad despegó de Opa-locka (KOPF). Lo mismo ocurrió al salir del país: se declaró que volvía a EE.UU., pero fue a París, con escala en Tenerife Sur.

La ANAC no registró ese vuelo, y durante su estadía en el hangar de Aeroparque, no hubo monitoreo continuo. Las cámaras del lugar presentan vacíos temporales y no permiten comprobar si hubo movimientos no autorizados. La Justicia advirtió que el “sellado” del avión no contó con aval oficial.

La Justicia ahora deberá determinar quiénes fueron los funcionarios que permitieron el ingreso sin control. Según el dictamen, facilitaron activamente el acceso del grupo, desviándolos del procedimiento habitual, sin justificación operativa ni técnica. Desde la empresa Royal Class habrían asegurado que nadie ingresó 10 valijas sin pasar por controles . No obstante, las grabaciones y registros contradicen esa declaración.