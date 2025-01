Javier Milei abrió la posibilidad de una alianza total con el PRO: "arrasemos con el kirchnerismo"

image.png

De todos modos, insistió con que no considera posible un acuerdo a medias. “Eso de estar mintiéndole al electorado, haciéndole trampa, no. ¿Quiénes somos los que estamos en la libertad? ¿Estos? Vamos todos juntos. Yo también tengo matices con Milton Friedman, pero no se me ocurriría cuestionar que es un liberal...”, agregó en referencia a las diferencias que pueden existir incluso siendo aliados. “Tengo vocación activa de ir a un acuerdo total en todo el país y terminar con el kirchnerismo”, enfatizó.

En el mismo sentido, Milei destacó que él siempre reconoció el valor de muchas figuras de PRO y como prueba de ello enumeró a los que forman parte de su gabinete: “Están Patricia Bullrich, Luis Petri, ‘Toto’ Caputo, Federico Sturzenegger... Incluso el Congreso funciona aceitado, tiene grandes legisladores de (lo que era) Juntos por el Cambio, como Cristian Ritondo y el Colo (Diego) Santilli”.

“Yo lo que quiero es que gane la libertad, mi único objetivo es que Argentina se convierta en el país más libre del mundo. Y al momento de hacer la cuenta, yo creo que ellos están de este lado, no del de los mamarrachos”, remató.

Javier Milei se refirió a su relación personal con Mauricio Macri

En la misma charla también hubo espacio para analizar la relación de Milei con otros nombres de la política; por ejemplo, les bajó el tono a los análisis que se hacen sobre su distanciamiento con Mauricio Macri: “Le tengo un afecto enorme, las críticas están dentro de los códigos del debate”.

Las críticas a las que se refiere el presidente tienen que ver, justamente, con la idea de la alianza política entre el PRO y LLA. Ambos han demostrado voluntad de avanzar en ese sentido, sin embargo, parecen desencontrarse respecto a qué tan "a fondo" debería ser esa alianza.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich.jpg

“En función a lo dicho por el presidente Milei “O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no”, acuerdo, porque esa fue siempre mi posición: Poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República”, había publicado Macri en sus redes sociales días atrás, en la víspera de Navidad.