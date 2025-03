Limpian toda la mugre del Parque Agreste, el sector ideal de las caminatas en Neuquén

El funcionario municipal detalló que se efectúan tareas rutinarias de limpieza que comienzan a las 7 y continúan hasta las 16. “Los sábados y domingos el turno arranca desde las 7 de la mañana hasta las 21”, agregó.

Limpieza Urbana: una guardia permanente

Si bien en esta ocasión se está realizando una limpieza intensiva, Haspert comentó que la zona del Paseo Agreste tiene una guardia permanente con los empleados municipales que se encargan del mantenimiento para que las zonas recreativas y deportivas del río Neuquén estén en condiciones.

“Los sábados y domingos hay personal municipal abocado al desmalezamiento, a la poda correctiva y al levantamiento de residuos. Tenemos 146 canastos de residuos en el Parque Sur y en el Parque Agreste del Norte para que no tengamos excusa y no digamos que no había dónde tirar residuos”, expresó.

Christian Haspert_01.jpg El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert.

Por último, Haspert solicitó a las y los vecinos de la zona que eviten tirar residuos y cuiden el material de sus obras para evitar que lleguen al río.

A pocos años de su inauguración, el Parque de Agreste del río Neuquén se convirtió en un atractivo turístico consolidado para los vecinos y los turistas que visitan Neuquén capital. La zona ribereña y su tupida vegetación, que asemeja a un bosque cordillerano, son también un refugio para los días de calor, pero las actitudes desaprensivas de algunos visitantes que hacen fuego en lugares prohibidos ponen en riesgo su valor natural.

Parque Agreste: el problema de los que hace fuego

Hace poco más de un mes, con temperaturas máximas que alcanzaron los 42 grados en Neuquén capital, todos los cauces de agua se poblaron de personas que buscaban un alivio al calor extremo. Si bien el río Neuquén no está habilitado como balneario y no cuenta con servicio de guardavidas, algunos neuquinos eligen este punto porque ofrece más tranquilidad y sombra abundante: la misma sombra que ponen en riesgo al incendiar peligrosas fogatas bajo los árboles.

Parque Agreste_03.jpg Las cuadrillas limpiando Parque Agreste.

Los vecinos de Rincón de Emilio y Rincón del Río, que habitan cerca del paseo ribereño, aseguraron a LMNeuquén que en los últimos meses se notó una menor presencia policial en los senderos de Parque Agreste e incluso menos actividad de las cuadrillas municipales, que se ocuparon de recuperar el sector tras la crecida del río. Sin autoridad presente, se multiplican las actitudes irresponsables de los visitantes.