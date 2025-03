El papa envió un mensaje desde el hospital: "me siento sostenido por el pueblo de Dios"

El papa Francisco ha pasado una noche “tranquila” , informa el Vaticano, y ha querido mandar un mensaje desde el hospital donde está ingresado desde el pasado 14 de febrero. “Gracias por vuestras oraciones, me siento sostenido por el pueblo de Dios” , ha asegurado desde el hospital.

Se trata del texto del Ángelus que, debido a sus condiciones de salud, que lo mantienen hospitalizado, no puede leer en público. Este domingo, el Ángelus se ha debido adaptar al mismo formato que los domingos precedentes, dado que los médicos le han prohibido a Francisco exponerse a una sola corriente de aire.

“Quiero agradeceros por vuestras oraciones, que se elevan al Señor desde el corazón de muchos fieles de muchísimas partes del mundo: siento todo vuestro cariño y cercanía y, en este momento específico, me siento como “llevado” y sostenido por todo el Pueblo de Dios. ¡Gracias a todos!”, escribe Francisco, en un texto que cumple la función de mensaje a todos los católicos que llevan semanas siguiendo con preocupación su estado de salud.

“Yo también rezo por vosotros”, continúa Francisco, que no ha dejado de recordar la situación del mundo pese a estar él mismo viviendo su propia lucha y rezar “sobre todo por la paz”. “Desde aquí la guerra parece aún más absurda. Recemos por la martirizada Ucrania, por Palestina, Israel, Líbano, Myanmar, Sudán, Kivu”.

También ha agradecido a todo el equipo médico que está cuidándole y atendiéndole durante estos días difíciles, en los que su salud es delicada: “Os mando estos pensamientos todavía desde el hospital, donde como sabéis me encuentro desde hace varios días, acompañado por médicos y sanitarios a los que agradezco por su atención y por cuidar de mí”.

En un mensaje emocionante que no evita su situación personal, Francisco admite “advertir en el corazón la bendición que se esconde en la fragilidad, porque en estos momentos es cuando aprendemos aún más a confiar en el Señor. Al mismo tipo agradezco a Dios porque me da la oportunidad de compartir en cuerpo y espíritu la condición de todos los enfermos y personas que sufren”.

Cómo sigue la salud de papa

Este viernes se cumplieron dos semanas desde que el papa Francisco fue hospitalizado el pasado 14 de febrero en el hospital Policlinico Gemelli de Roma a causa de una infección respiratoria polimicrobiana (es decir, una mezcla de virus y bacterias y otros organismos), que pronto se confirmó como una neumonía bilateral en ambos pulmones, lo que requería medicación adicional.

Este domingo, el Vaticano ha informado de que el papa sigue descansando y no ha tenido otra crisis respiratoria de broncoespasmo como la del viernes. El sábado no tenía fiebre ni leucocitosis —recuento de glóbulos blancos en la sangre—. Estos dos elementos dan señales de que no hay infección después de que el broncoespasmo le provocara la aspiración de vómito, que podría haber dejado algunas trazas biológicas que pudieran generar infección.