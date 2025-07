Javier Milei apuntó contra los gobernadores de querer "destruir al Gobierno nacional"

Este miércoles el presidente Javier Milei habló en una entrevista sobre la cancelación de su viaje a Tucumán para celebrar el Día de la Independencia y no dudó en lanzar críticas contra los gobernadores.

Milei enfatizó en la entrevista con El Observador que "Argentina volvió al pico histórico de actividad económica", y reconoció que "hemos trabajado con la credibilidad en contra, porque todo el mundo decía que esto iba a estallar", pero "hemos logrado bajar abruptamente la inflación sin recesión y con expansión".

En otro momento, el Presidente se refirió a las próximas elecciones, donde consideró que La Libertad Avanza sacará alrededor del 40 por ciento en todo el país. Deslizó que se convertirá en "La Libertad Arrasa", y con motivo de ello agregó que "jodan todo lo que quieran, los espero el 11 de diciembre", supuestamente ya con un Congreso más "amigable".

Afirmó, en relación con la oposición, que "todo el daño que puedan hacer va a tener un impacto transitorio, porque cuando los aplastemos en las elecciones, yo vuelvo a poner las cuentas en orden".

“Todas las aberraciones que están tratando de hacer son dos puntos y medio del PBI”, dijo en diálogo con El Observador y agregó: "Hay una perversión enorme por parte de algunos gobernadores, así como nosotros bajamos impuestos, ellos lo suben. Mientras que hacemos un esfuerzo enorme para bajar impuestos y devolver el dinero, se lo apropian. Hay una clara intención de romper todo el tiempo".

Qué pasó con el viaje de Javier Milei a Tucumán

Milei aseguró que su plan era “hacer la ceremonia histórica en la Casa de Tucumán”, pero, a raíz de las condiciones climáticas, la recomendación fue “que no se viajara”, a la vez que dijo que “no estaban garantizadas las condiciones para volver” a Buenos Aires y dijo que “las especulaciones” lo tienen “sin cuidado”.

“Nuestro plan era hacer la ceremonia histórica en la Casa de Tucumán y el plan se mantuvo hasta las 17. Estaba en Olivos y no se veía nada, era como estar dentro de una nube, y la situación era compleja. Había muchísimos vuelos que estaban cancelados y ya la recomendación era que no se viajara. Era un peligro. Lo más complejo era que no estaban garantizadas las condiciones para volver”, señaló.

Asimismo, añadió: “Hacia el mediodía daba la sensación de que había calmado, entonces volvimos con la idea, y después volvió a ponerse todo que era una nube, no se veía a un metro. Era una cuestión de riesgo enorme. La recomendación era que bajo ningún punto de vista me hicieran viajar”.

“Después, el resto de las especulaciones me tienen sin cuidado, de hecho lo estiramos hasta último momento. Si pretenden que para hacer una crítica que me suba a un avión y corra riesgo de vida.. era bastante imprudente y eso es lo que las fuerzas determinaron, que no era apropiado”, dijo en una entrevista con El Observador.