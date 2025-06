"No va a pasar": Guillermo Francos negó que el Gobierno vaya a devaluar

francos.png

El Gobierno cierra filas para defender el plan económico

Francos hizo estas declaraciones luego de que, el jueves, el viceministro de Economía, José Luis Daza, defendiera el plan económico del Gobierno.

El segundo de Luis Caputo aseguró que el dólar no está atrasado ni intervenido por el Banco Central. “El tipo de cambio no está planchado ni controlado, está flotando y la economía se está comportando como esperábamos", dijo.

En su participación en un foro organizado por el Instituto Internacional de Finanzas (IIF), que nuclea a grandes bancos internacionales, también relativizó el déficit de cuenta corriente que el INDEC dio a conocer este miércoles.

jose luis daza José Luis Daza

Daza afirmó que el tipo de cambio se va a determinar por la oferta y demanda de dólares. De hecho, destacó que la Argentina atraviesa un “gigantesco cambio en la balanza de pagos”.

En ese sentido, el equipo económico estima que la balanza arrojará un superávit de más de US$50.000 millones para el 2032 y 2033, impulsada por el campo, la minería y el sector energético. Y enfatizó que la fortaleza del peso se sustentará en buena parte por la entrada fuerte de capitales al país: “Hay que mirar estos flujos que vienen a futuro. Vamos a tener balance o superávit fiscal y una política monetaria contractiva”.

“Si yo fuese empresario, no apostaría a que me salve el mercado cambiario con una depreciación; apostaría a que es muy probable tener un peso argentino fuerte”. “Si yo fuese empresario, no apostaría a que me salve el mercado cambiario con una depreciación; apostaría a que es muy probable tener un peso argentino fuerte”.

Por otro lado, se refirió al déficit de cuenta corriente y que arrojó un desequilibrio de casi US$5200 millones en el primer trimestre de 2025, casi el doble de lo estimado por el FMI para la Argentina para todo el año.

“Vivimos la crisis de Rusia, Tailandia, la Unión Europea, el elemento común es un gran déficit de cuenta corriente, pero importa la calidad, la razón y la magnitud. Un déficit del 2% en un país que crece al 6% y que venía descapitalizado (por Argentina) es algo absolutamente esperable, porque el déficit de cuenta corriente es la diferencia de todo el ingreso y lo que gasta el país o la diferencia entre ahorro e inversión", explicó.