Cutral Co: allanamiento por dopaje y caza ilegal de animales

La Policía allanó un terreno en Cutral Co y logró desarticular una red dedicada a la venta ilegal de medicamentos veterinarios prohibidos y a la caza ilegal de especies animales protegidas. La investigación tiene bajo la lupa a un hombre que estuvo involucrado a delitos similares años atrás.

Las averiguaciones que se desprendieron desde allí revelaron que el principal sospechoso, un hombre de 56 años oriundo de Cutral Co, ya había sido investigado en 2023 por organizar carreras clandestinas de equinos y por la venta de sustancias veterinarias prohibidas. Sin embargo, en esta ocasión, se comprobó que también comercializaba medicamentos que, aunque se encuentran registrados en el país, deben adquirirse bajo prescripción veterinaria y a través de canales autorizados.

A raíz de estos indicios que se lograron conseguir, se pidió a la Justicia una orden de allanamiento para la vivienda del investigado, operativo que se concretó el viernes por la mañana. Allí, se secuestraron armas de fuego, incluyendo una carabina calibre 22 con supresor, varios revólveres, además de una cabeza de ciervo y un Ñandu enano (choique) sin vida, que fue entregado a la Dirección Provincial de Fauna.

También se incautaron numerosos envases con medicamentos veterinarios, en total 772 embalajes, muchos de ellos prohibidos o utilizados en actividades ilegales. Asimismo, se hallaron elementos utilizados para la caza furtiva, como armas caseras.

La investigación continúa para determinar la participación de otras personas y esclarecer todos los hechos relacionados. El hombre fue notificado en su domicilio y se espera que continúe bajo investigación por los delitos de usurpación de títulos u honores, venta clandestina de medicamentos veterinarios y caza ilegal de especies protegidas.

asistente letrada julieta gonzález.jpg

Demoraron a tres hombres por organizar carreras de caballos ilegales

En abril de 2023, a raíz de un mensaje a través de las redes sociales, la Policía pudo desbaratar una carrera ilegal de caballos en Villa El Chocón. Los efectivos no solo certificaron la existencia de un festival de turf, sino de apuestas clandestinas, por lo que los organizadores quedaron con una causa judicial.

Las carreras habían sido organizadas en calle Pedro Salvatori, del barrio Cooperativa, en una suerte de predio improvisado. No era ningún hipódromo. A través de un oficio de la Fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales, se solicitó a la Policía local verificar la situación que era anunciada en las redes sociales. Es que, previamente, desde la fiscalía corroboraron con el IJAN que no había ninguna carrera autorizada en dicha localidad para el sábado 22 de abril.

Así, el personal policial se acercó hasta el lugar, donde "concretamente había un festival de turf con carreras programadas, unas 200 personas entre concurrentes, jinetes y propietarios de animales y se constató la existencia de las apuestas ilegales", detalló a LMNeuquén el comisario José Cerda, a cargo de la Comisaría 42 de Villa El Chocón.

carreras caballos chocon 1.jpg

"Se constató que cobraban entrada, que no había venta de bebidas ni comida, pero que no tenían ningún tipo de autorización", indicó el comisario y agregó que los organizadores, tres hombres de esa localidad, adujeron tener permiso del intendente, pero no pudieron acreditar nada en papeles que valide el permiso por una autoridad competente.

Como resultado, se notificó a los tres hombres, uno de 36 y dos de 40 años, por la investigación en su contra por infracción al artículo 301 bis del Código Penal, es decir, por las apuestas ilegales, pese a que intentaron decir que se trataba de algo entre los particulares y propietarios, que ellos no formaban parte. Lo cierto es que no había autorización ni siquiera para realizar la carrera, menos las apuestas.