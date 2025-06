Policía allanó una vivienda en Cutral Co, pero se habían equivocado de dirección

A una semana de que una familia de Centenario denunciara un allanamiento equivocado a su vivienda, se conoció otro caso similar en Cutral Co, donde pasaron por el mismo terror al recibir la violenta visita de los pesquisas. La propietaria indicó que al orden judicial era para otra dirección y que los policías le pidieron disculpas antes de retirarse.

María, una vecina del barrio Daniel Sáez, fue quien esta semana sufrió una situación traumática al ser sorprendida por un grupo de policías que el viernes por la tarde arribó a su casa, rompió la cadena del portón y prácticamente tiró abajo la puerta de su casa. Los efectivos estaban actuando en el contexto de un allanamiento, pero según explicó, la orden judicial no había sido para su vivienda, sino que se trataba de una equivocación.

La mujer explicó al portal La Voz del Neuquén que alrededor de las 14:10 del viernes, ella se encontraba en una vivienda cercana de una familiar, cuando fue alertada por un vecino sobre la presencia de la Policía en su casa. "Salgo y estaba toda la Policía afuera de mi casa. Me rompieron la cadena del portón, me patearon la puerta y adentro se encontraba mi hijo menor de 12 años y diciéndome que buscaban algo. Estaban con armas, toda la Policía adentro de mi casa" , describió.

Cutral Co Camara en todos los fueros (3).jpg fiscalia tribunales Claudio Espinoza

"No sé a quién buscaban, se equivocaron de domicilio y entran así nomás. ¿Por qué no mandan antes a averiguar los domicilios exactos?", reclamó y aclaró: "No tenemos antecedentes, nada. Somos gente trabajadora. Trabajamos todos los días".

No está claro cómo los efectivos finalmente se percataron del error, pero lo cierto es que poco después se retiraron, enterados de que el domicilio en el que se había ordenado la diligencia era otro de la misma cuadra. La vecina planteó que le pidieron disculpas y retiraron el operativo de su vivienda.

"Ahora yo tengo mi nena ahí adentro llorando. ¿Quién me justifica esto? Con una disculpa no hago nada. Me pidió disculpas al muchacho. Pero ¿qué hago yo ahora?", insistió y dijo que el lunes deberá hacer la denuncia ante fiscalía.

"El lunes me tengo que acercar a la Fiscalía y ahí veremos qué vamos a hacer porque adentro había un menor o de última que manden, si hay menores adentro, manden gente preparada de Desarrollo Social. Ahora tengo mis dos nenes que justo la nena de cuatro años estaba conmigo porque si estaban los dos solitos ¿qué hago? Para mí está todo mal. De última que vengan y averigüen dónde viven, justifiquen los domicilios bien porque no se pueden equivocar así", reclamó indignada.

En Centenario denunciaron otro allanamiento equivocado

Una familia de Centenario denunció la semana pasada haber sufrido minutos de terror al quedar en medio de un violento allanamiento a su vivienda, que habría sido dispuesto erróneamente. La Policía concretó el operativo en busca de una lancha robada, que no fue encontrada.

Según informó el portal Centenario Digital, la familia ya realizó la correspondiente denuncia en fiscalía, alegando no solo que el allanamiento fue equivocado, sino que además los efectivos policiales los violentaron durante el procedimiento y que se retiraron sin encontrar elementos de interés.

Las víctimas son una familia del barrio Trahun Hue, cuya vivienda fue allanada en el marco de la búsqueda de una lancha robada, cuya investigación fue informada por LMNeuquén. “Hubo mucha violencia, a mi hijo lo esposaron y a su esposa la pusieron en otro rincón, a él le pegaron sin motivo”, sostuvo el padre del propietario de la vivienda y agregó que la situación generó también mucha angustia en la hija de 5 años de la pareja, quien "gritaba 'No le peguen más a mi papá'".

allanamiento equivocado centenario.jpg Gentileza Centenario Digital

La lancha que buscaba la Policía fue robada en Vista Alegre, en jurisdicción de la Comisaría 49 y, justamente, en la propiedad de las víctimas hay una lancha vieja estacionada, pero que no sería la buscada. De hecho, la misma no fue secuestrada porque no coincidirían sus características y desde el área de prensa policial solo se informó del secuestro de una camioneta Toyota Hilux en otro domicilio como resultado de las diligencias.

"Yo tengo una lancha abandonada hace años en el patio y no se parece en nada a la robada, desde lejos se puede ver", contó el vecino que habló con el portal de Centenario.

Sobre el allanamiento a la vivienda, contó que su hijo fue sacado a la vereda, donde los efectivos lo retuvieron más de una hora y, finalmente, lo liberaron alegando que se había tratado de un error y se retiraron.