Una familia denunció que la Policía les allanó su casa equivocadamente y los violentó

Las víctimas ya hicieron la denuncia en fiscalía. La Policía no logró dar con la lancha que buscaban. Ocurrió en Centenario.

Una familia de Centenario denuncia haber sufrido minutos de terror al quedar en medio de un violento allanamiento a su vivienda, que habría sido dispuesto erróneamente. La Policía concretó el operativo en busca de una lancha robada , que no fue encontrada.

Según informó el portal Centenario Digital, la familia ya realizó la correspondiente denuncia en fiscalía, alegando no solo que el allanamiento fue equivocado, sino que además los efectivos policiales los violentaron durante el procedimiento y que se retiraron sin encontrar elementos de interés.

Las víctimas son una familia del barrio Trahun Hue, cuya vivienda fue allanada en el marco de la búsqueda de una lancha robada, cuya investigación fue informada por LMNeuquén. “Hubo mucha violencia, a mi hijo lo esposaron y a su esposa la pusieron en otro rincón, a él le pegaron sin motivo”, sostuvo el padre del propietario de la vivienda y agregó que la situación generó también mucha angustia en la hija de 5 años de la pareja, quien "gritaba 'No le peguen más a mi papá' ".

La lancha que buscaba la Policía fue robada en Vista Alegre, en jurisdicción de la Comisaría 49 y, justamente, en la propiedad de las víctimas hay una lancha vieja estacionada, pero que no sería la buscada. De hecho, la misma no fue secuestrada porque no coincidirían sus características y desde el área de prensa policial solo se informó del secuestro de una camioneta Toyota Hilux en otro domicilio como resultado de las diligencias.

allanamiento equivocado centenario (1).jpg

"Yo tengo una lancha abandonada hace años en el patio y no se parece en nada a la robada, desde lejos se puede ver", contó el vecino que habló con el portal de Centenario.

Sobre el allanamiento a la vivienda, contó que su hijo fue sacado a la vereda, donde los efectivos lo retuvieron más de una hora y, finalmente, lo liberaron alegando que se había tratado de un error y se retiraron.

"Él tiene varios moretones y cortes, esto lo certificó un médico. Él no tiene ni un antecedente, es una buena persona y trabajadora, por eso no vamos a dejar que esto quede así”, indicó el vecino, padre del hombre violentado.

El personal que realizó el allanamiento presuntamente equivocado sería del Departamento UESPO.

Lo cierto es que todo quedó bajo investigación y se indagará en las responsabilidades de lo ocurrido.

allanamiento equivocado centenario (2).jpg

Buscaban una lancha y encontraron una 4x4 robada

De acuerdo a lo informado por la Policía, el operativo en busca de la lancha robada se desarrolló el jueves e incluyó allanamientos en viviendas y aguantaderos ubicados en los barrios Trahun Hue y El Mirador de la ciudad de Centenario.

En relación al robo de una lancha, que se remonta al 11 de junio en jurisdicción de Vista Alegre, los investigadores lograron la detención de un hombre y el secuestro de varios cartuchos, ropa y una camioneta Toyota Hilux color blanca, que habría sido utilizada en el ilícito ocurrido en Vista Alegre.

El allanamiento estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones Periferia II, dependiente de la Dirección de Seguridad del Neuquén.