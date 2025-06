Barrio Confluencia: llamaron a la Policía por un disparo y fue demorado el vecino que había visto ladrones en el patio

Demora y allanamiento de la Policía

Alrededor de lo acontecido, la Policía indicó que tras recibir el alerta, al arribar al lugar, los efectivos policiales visualizaron a un individuo en el sector del patio del domicilio, actualmente en construcción, manipulando lo que parecía ser un arma de fuego.

En su informe, afirmó que el hombre intentó ocultar el arma entre sus prendas, pero luego también aseguró que el sujeto accedió voluntariamente a salir a la vía pública, donde fue identificado y sometido a un palpado preventivo de seguridad. En ese momento, los efectivos constataron que el hombre portaba un arma tipo pistolón calibre 28, de color negro, sin la documentación correspondiente.

Según la versión, minutos más tarde, se presentó en el lugar el propietario del domicilio, el padrastro del implicado y ambos hombres declararon no contar con las credenciales de tenencia ni portación del arma de fuego. El arma fue dejada en el suelo dentro del domicilio, y el ciudadano se negó a entregarla de manera voluntaria.

ON - Comisaria 19 Confluencia (5).jpg

Ante esta situación, la fiscalía interviniente solicitó un oficio preventivo y una orden de allanamiento, a realizarse durante el día, además de disponer la demora del primer ciudadano identificado. Como resultado, el arma fue secuestrada y trasladada a la sede policial.

La versión del hombre: un disparo para defenderse

El hombre demorado, llamado Francisco Oviedo, contrapuso una versión distinta de los hechos, y recibió todo el apoyo de su familia, quien lo acompañó durante su demora en la Comisaría 19, y siguió insistiendo a través de redes sociales de que fue un procedimiento irregular.

En este sentido, Talia, su hermana, publicó en redes sociales su testimonio y respondió directamente a la publicación oficial de la Policía de Neuquén, acusando omisiones y relatando lo que, según ella, motivó todo el episodio: un intento de robo.

"Se les olvidó comentar en la publicación esta que a mi hermano le querían entrar a robar a su casa y procedió disparando con el arma que había en el lugar, que el padrastro tiene toda la documentación del arma, y que encima hicieron allanamiento a la propiedad", afirmó la mujer. Según su versión, su hermano escuchó el ruido y había personas arriba del paredón y en el patio de la vivienda; entonces disparó el arma, para poder lograr que se vayan, la vecina escuchó el disparo y llamó a la Policía.

Llamaron a la policía por un disparo y terminó demorado el vecino.mp4

Para demostrar la versión de los hechos que sostiene su hermano, pidieron cámaras a los vecinos, pero las que están instaladas no apuntan a los paredones de la casa. "La verdad no sabemos cómo proseguir esto, somos todos laburantes y no podemos estar metidos en el juzgado y la fiscalía", dijo en diálogo con LMNeuquén.

El hombre vive solo con su hijo de dos años en aquella casa que adquirieron recientemente y trabaja todos los días. Por eso, cuestionó el enfoque policial: "La verdad uno no niega el arma mal usada, pero llegar a un allanamiento, el día del padre, detenerlo a las 8 y soltarlo a las 21...". Y agregó que su hermano no tiene ninguna causa: "Dejaron a un nene sin ver a su papá solo porque intentó que no lo mataran o robaran su domicilio".

Por su parte, precisó que durante la requisa en la casa, encontraron otra arma que sería legal a nombre del padrastro y sería con fines de caza. Frente al episodio, consideró: "Ojalá fueran tan rápidos cuando uno los llama por venta de droga, ojalá consiguieran tan rápido los permisos de allanamientos" y sumó: "Son una vergüenza, en Neuquén hay que dejar robarse o que te maten, parece".

Críticas al operativo

El padrastro de Oviedo, también fue testigo del procedimiento al momento del allanamiento, y realizó un registro en video donde describió la situación que estaban atravesando como damnificados de un intento de ingreso a su domicilio. "Yo soy nuevo en el barrio, hace 10 días compré este domicilio. Pensé que la Policía estaba para protegernos, pero veo que protegen a los chorros, está más que claro", dijo.

En medio de la bronca, también filmó a la vecina que alertó a la Policía por la mañana. "¿Dónde dice que yo denuncié amenaza de arma?", interrogó la mujer al comisario a cargo del operativo sobre la calle Obreros Argentinos, y le advirtió: "yo lo que dije esta mañana es que vengan porque se escuchó una explosión, un ruido fuerte que parecía un disparo, en ningún momento dije que había amenaza de arma".

A su vez, el padrastro interpeló a los efectivos presentes: "Creo que le alegaron de que estaba borracho, que él puede estar consumiendo o estar borracho dentro de su domicilio, puede hacer lo que quiera, lo sacaron del domicilio, le pusieron las esposas, él les abrió la puerta a la policía para que se fijaran, para que ingresara para que lo custodiara y terminó preso". Además, filmó el momento donde su hijastro estaba en la Comisaría y explicó "él no tiene idea de lo que está firmando", y mostró cómo le pidieron que se retire del destacamento.

Manu - 2025-06-16T110006.490.png

Con suma bronca, acusó que no tuvieron en cuenta el contexto familiar donde se realizó el procedimiento: "acá lo que sí había era gente que quería ingresar al domicilio del lado de afuera, que obviamente terminaron allanando el domicilio, metiendo preso al dueño de casa y los chorros, bien, gracias en su casa comiéndose un asadito para el día del padre".