Un conductor atropelló a una abuela en el centro de Zapala

accidente- Zapala- abuela-2.jpg

El comisario aclaró que "en ningún momento el conductor del rodado se dio a la fuga ni nada por el estilo. No es correcta la información que se difundió. Esta persona se quedó en el lugar y cuando llegó el personal de la División Tránsito se hizo cargo del siniestro. Se realizó el test de alcoholemia y se le requirió la documentación del vehículo”.

“Lo que quiero aclarar de esta situación es que en ningún momento el conductor del rodado se dio a la fuga ni nada por el estilo. No es correcta la información que se difundió”. Jefe de la División Tránsito Zapala, comisario David Caro

En este sentido, Caro referenció que el vehículo involucrado es un Renault Clío que era conducido por una persona mayor, de unos 50 años de edad. Mientras que se conoció que la víctima del siniestro fue identificada por sus familiares como Juana Rosa Caitruz de 74 años de edad.

Respecto al procedimiento policial, el jefe de la División Tránsito amplió: “En el lugar se hicieron todas las diligencias de rigor al caso. Además, se concretaron pericias y relevamiento de cámaras y de testigos presenciales. Este sábado al obtener el carácter de las lesiones de la víctima se le dio intervención al Ministerio Público Fiscal de la ciudad y se ordenó la imputación del conductor del auto".

Tras el siniestro vial, el trámite de la causa judicial está en proceso. El comisario destacó el trabajo de los efectivos a su cargo: “Se secuestró el vehículo para eventuales pericias y se hicieron relevamientos en el lugar para determinar testigos y cámaras que pudieran llegar a existir para acreditar de forma fehaciente la dinámica del siniestro”.

La palabra de la familia

Este diario mantuvo contacto con Juan Ñanco, hijo de la abuela que fue atropellada en la ciudad de Zapala y calificó el hecho como una “desgracia con suerte”, ya que el accidente no pasó a mayores y que este domingo su madre ya sería de alta para guardar reposo y llevar adelante su recuperación en su domicilio. Además, admitió que la persona que la atropelló se hizo presente en el hospital, habló con ellos y se puso a disposición.

“Nosotros nos enteramos del accidente y acudimos al hospital. Allí los médicos me comentaron que tuvo una fractura en la nariz y en el pómulo. Tiene toda la cara hinchada del lado izquierdo. Gracias a Dios no fue nada grave porque bueno en lo que a su cabeza se refiere todos los estudios que le hicieron salieron bien”, contó Ñanco. Añadió que “está en observación y esperando su evolución. Si todo va bien el domingo ya le darán de alta”.

Confió que en el mediodía de este sábado se presentó en el hospital el conductor involucrado en el accidente. Al respecto dijo que “esta persona me comentó cómo fueron los hechos y me aseguró que él no se dio a la fuga, sino que se hizo cargo de la situación en el mismo momento. Él quería acompañar a mi mamá a la guardia, pero por el tema de los papeles que tenía que hacer con los policías no pudo cumplir”. A renglón seguido sostuvo que “el conductor me manifestó que estaba arrepentido y consternado por la situación que había pasado y se puso a disposición nuestra en todo lo que necesitáramos”. Esa actitud fue valorada y destacada por la familia.